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為研發疫苗 英國刻意「讓年輕人染新冠肺炎」

編譯中心╱綜合20日電

英國政府20日公布「人類挑戰」（Human Challenge）計畫，將尋求90人在施打候選疫苗後刻意感染新冠肺炎，以加速疫苗研發，將是全球率先以此方式進行人體試驗的國家。

英國商業、能源及產業策略部發布新聞稿指出，政府將斥資3360萬英鎊（約4354萬美元）與各醫療學術單位合作加速研發疫苗。這項計畫中，健康的成年受試者自願被施打初步已獲證明安全的候選疫苗，接著在安全且受控制的環境下，暴露於病毒當中。醫護人員與科學家將24小時嚴密監控，觀察受試者對疫苗的反應及有無副作用。

新聞稿指出，研究人員將控制的病毒劑量，試圖找出讓年紀在18至30歲的健康年輕人感染的最少病毒量為多少。這項計畫將徵求最多90名受試者，投入實驗的時間將獲得報酬。

18至30歲是目前被認為感染新冠病毒後風險最小的族群，加上受試者條件必須健康良好，預料能把風險降至最低。

由於蓄意讓人感染目前尚無藥可治的新冠肺炎病毒具有道德疑慮，BEIS表示，任何臨床實驗在開始進行前，都必須受到英國藥品及保健品管理局（MHRA）及NHS健康研究管理局（Health Research Authority）嚴密審查。

人體實驗在過去數十年加速疫苗研發，包括瘧疾、傷寒、諾羅病毒與流感疫苗等。

這項研究計畫通過審查後，預料最快將於明年1月展開，在最嚴格的條件下進行，包括出入管制、廢棄物控管等，實驗地點的空氣也將經過淨化後排出。研究結果預料於明年5月出爐。

BBC指出，全球目前共有數百組疫苗研發正在進行，速度最快的例如牛津大學已進入最後測試階段。雖然新冠肺炎疫苗可能在「人類挑戰」計畫開始前就宣告完成，甚至投入使用，但科學家認為這項計畫依舊有價值，將可比較究竟哪項疫苗更加有效。

流感疫苗 英國 新冠肺炎

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