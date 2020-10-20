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歐亞疫情惡化！英國威爾斯全面封鎖 義大利強化防疫規範

編譯中心／綜合19日電
俄羅斯19日通報新增1萬5982起確診病例，創下單日新高紀錄，染疫總數達到141萬5316人。圖為18日俄羅斯莫斯科紅場景象。（中新社）
俄羅斯19日通報新增1萬5982起確診病例，創下單日新高紀錄，染疫總數達到141萬5316人。圖為18日俄羅斯莫斯科紅場景象。（中新社）

新冠肺炎大流行，歐洲再次淪為重災區，義大利疫情升溫，將強化防疫規範；英國威爾斯地區宣布實施全面封鎖令；比利時全國餐館酒吧19日起關閉一個月；俄羅斯則再增1.5萬例，創新高紀錄。美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球截至19日累計4032萬7407人確診、111萬7252人不治。

俄單日再創新高  法第一夫人隔離

俄羅斯19日通報新增1萬5982例確診，包括首都莫斯科的5376例，創下單日新高紀錄，染疫總數達到141萬5316人；過去24小時又新增179人不治，病故人數達2萬4366人。

義大利疫情升溫，總理孔蒂18日公布一系列新防疫措施，包括對酒吧和餐廳祭出限制，並鼓勵民眾多在家工作。波蘭19日表示，該國到下周可能首度見到單日新增病例破2萬例。

捷克當局表示，將再等上至少2周，才會決定是否全面實施封鎖措施。捷克在疫情爆發之初，因為率先規定民眾強制戴口罩，一度是歐洲防疫模範生，但近期卻淪為重疫區。專家抨擊，總理巴比斯因為民粹政治考量解除口罩令，才讓國家遭到病毒肆虐。

英國各地確診病患人數持續上升，18日有67人病故、1萬6982人確診。威爾斯地區宣布自23日起實施全面封鎖令，民眾必須待在家中，餐廳、酒吧及非必要商店將全面暫停營業，直到11月9日。另據法國BFMT電視台網站報導，第一夫人碧姬．馬克宏15日因接觸過新冠病毒檢測陽性反應的患者，而將自我隔離7天。她並目前無症狀。

伊朗增337人不治 2月以來新高 

在亞洲部分，伊朗衛生部發言人19日表示，過去24小時新增337人死亡，是2月以來新高，累計3萬712人不治；另新增4251人確診，染疫人數達53萬4631人。

印尼1.2萬人死 掘墓工24小時待命

印尼疫情嚴峻，死亡人數遠超過東南亞各國，現有墓園不敷使用，掘墓工人不分晴雨天，日夜待命。根據世界衛生組織（WHO）統計，截至19日，印尼疫情已造成1萬2511人死亡，是東南亞各國之冠。印尼以東爪哇的染疫死亡人數最高，其次是雅加達，當地公墓已不敷使用，省政府正在北區新增2公頃可容納6000個墳墓的墓地。

印度衛生部數據顯示，19日新增5萬5722例確診，迄今累計約755萬人染疫；此外，過去24小時又新增579人不治，創4個月以來新低，病歿人數達到11萬4610人。

全球疫情表
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疫情 印尼 防疫

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