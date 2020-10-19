我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google：疑似中國駭客「釣魚」入侵白登陣營電腦

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

全球確診超過4000萬例 已111萬人不治

編譯中心／綜合18日電
為防堵疫情擴散，法國首都巴黎自17日開始實施宵禁。午夜過後，知名景點凡登廣場變得空無一人。（美聯社）
為防堵疫情擴散，法國首都巴黎自17日開始實施宵禁。午夜過後，知名景點凡登廣場變得空無一人。（美聯社）

根據Worldometer網站統計，全球新冠肺炎累計確診破4000萬例，且截至18日晚間7時，全球至少111萬1152人不治。

巴黎宵禁街道空蕩 義增1.1萬例

法國受第二波疫情襲擊，18日通報新增2萬9837例確診；全國累計89萬7034人染疫，3萬3477人病故。總統馬克宏下令巴黎與8個城市宵禁17日晚間生效，民眾被迫待在家裡，城市街道與戶外咖啡座空蕩無人。

義大利衛生部18日通報新增1萬1705例確診，創下單日新高，且又有69人病故。這項數字低於今年3、4月的疫情高峰期數據，當時單日曾超過900人死亡。義大利當局已經下令採取新防疫措施，包括民眾在公共場所須強制戴口罩等規定。總理孔蒂也預計在今天稍晚宣布進一步措施。

南非衛生部長姆希齊確診

南非衛生部長姆希齊18日宣布，他和妻子確診。姆希齊因為出現輕微病症，昨天接受篩檢。姆希齊透過聲明表示：「目前我正居家隔離，我和妻子依然保持樂觀。」姆希齊確診前，南非政府早已有多名官員染疫，包括礦產資源部長曼塔錫、勞動部長恩克塞西及貿工部長巴特爾等閣員，皆在6月和7月期間接連中鏢。

根據政府數據，南非累計確診總數已超過70萬例，並有1萬8408人染疫病亡，兩項數據都是非洲各國之冠。

印度750萬確診 大馬單日染疫新高

印度新增確診病例雖有下滑趨勢，但染疫總數仍來到750萬例，過去24小時新增6萬1871例；單日也新增1033人不治，病歿人數達到11萬4031人。

馬來西亞通報871例新增確診，創下單日新高，累計染疫人數2萬498例。今天又通報7例染疫死亡，病歿總數達187人。

日研究：新冠病毒可在皮膚活9小時

此外，日本研究人員發現，新冠病毒可在人類皮膚上保持活性9小時。這份刊登在本月號「臨床傳染病」的研究指出，相較之下，造成A型流感病毒只會在人類皮膚停留約1.8小時。

研究團隊從解剖樣本採集病患死亡約1天後的皮膚進行測試。噴灑乾洗手使用的乙醇後，新冠病毒和感冒病毒都會在15秒內失去活性。研究指出：「SARS-CoV-2在皮膚上存活較長，增加了接觸傳染的風險，但手部清潔可降低這種風險。」

全球疫情表
全球疫情表

南非 義大利 宵禁

上一則

前英相自美返國沒隔離 被爆外出用餐違反防疫令

下一則

菅義偉布局連任… 外交隨安倍、內政更民粹

延伸閱讀

義大利疫情延燒 日增近1.2萬例確診創新高

義大利疫情延燒 日增近1.2萬例確診創新高
法新社：新冠確診全球逼近4000萬例 病故逾111萬

法新社：新冠確診全球逼近4000萬例 病故逾111萬
美國分歧嚴重 民調：65%說川普連任會更糟

美國分歧嚴重 民調：65%說川普連任會更糟
歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫

歐洲疫情增溫 奧地利比利時外長相繼染疫

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次