全球確診超過4000萬例 已111萬人不治

為防堵疫情擴散，法國首都巴黎自17日開始實施宵禁。午夜過後，知名景點凡登廣場變得空無一人。（美聯社）

根據Worldometer網站統計，全球新冠肺炎累計確診破4000萬例，且截至18日晚間7時，全球至少111萬1152人不治。

巴黎宵禁 街道空蕩 義增1.1萬例

法國受第二波疫情襲擊，18日通報新增2萬9837例確診；全國累計89萬7034人染疫，3萬3477人病故。總統馬克宏下令巴黎與8個城市宵禁17日晚間生效，民眾被迫待在家裡，城市街道與戶外咖啡座空蕩無人。

義大利 衛生部18日通報新增1萬1705例確診，創下單日新高，且又有69人病故。這項數字低於今年3、4月的疫情高峰期數據，當時單日曾超過900人死亡。義大利當局已經下令採取新防疫措施，包括民眾在公共場所須強制戴口罩等規定。總理孔蒂也預計在今天稍晚宣布進一步措施。

南非 衛生部長姆希齊確診

南非衛生部長姆希齊18日宣布，他和妻子確診。姆希齊因為出現輕微病症，昨天接受篩檢。姆希齊透過聲明表示：「目前我正居家隔離，我和妻子依然保持樂觀。」姆希齊確診前，南非政府早已有多名官員染疫，包括礦產資源部長曼塔錫、勞動部長恩克塞西及貿工部長巴特爾等閣員，皆在6月和7月期間接連中鏢。

根據政府數據，南非累計確診總數已超過70萬例，並有1萬8408人染疫病亡，兩項數據都是非洲各國之冠。

印度750萬確診 大馬單日染疫新高

印度新增確診病例雖有下滑趨勢，但染疫總數仍來到750萬例，過去24小時新增6萬1871例；單日也新增1033人不治，病歿人數達到11萬4031人。

馬來西亞通報871例新增確診，創下單日新高，累計染疫人數2萬498例。今天又通報7例染疫死亡，病歿總數達187人。

日研究：新冠病毒可在皮膚活9小時

此外，日本研究人員發現，新冠病毒可在人類皮膚上保持活性9小時。這份刊登在本月號「臨床傳染病」的研究指出，相較之下，造成A型流感病毒只會在人類皮膚停留約1.8小時。

研究團隊從解剖樣本採集病患死亡約1天後的皮膚進行測試。噴灑乾洗手使用的乙醇後，新冠病毒和感冒病毒都會在15秒內失去活性。研究指出：「SARS-CoV-2在皮膚上存活較長，增加了接觸傳染的風險，但手部清潔可降低這種風險。」