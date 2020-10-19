前英相自美返國沒隔離 被爆外出用餐違反防疫令

英國前首相布萊爾（中）被爆來美兩天返國卻未在家中隔離兩周。（歐新社）

前首相布萊爾被媒體揭露赴美兩天，返國後卻未在家中自我隔離兩周，被控違反英國 新冠疫情防疫 限制令。

周日電訊報表示，他們取得的幾張照片顯示，布萊爾上月從華府返國後，第10天就被目擊前往倫敦一間餐廳。據報導，布萊爾曾向英國當局提出防疫規定特殊許可的請求，但沒有獲得免隔離的正式豁免函。

1997年至2007年擔任英國首相的布萊爾，上個月前往華府出席儀式，見證以色列與巴林、阿拉伯聯合大公國簽署關係正常化協議。

布萊爾發言人表示，由於布萊爾此行屬於外交會議性質，「對任何人都不構成風險」，並表示布萊爾離開英國前、抵達白宮時都做了檢測，返英後也數次採檢。

荷蘭國王威廉-亞歷山大和王后馬克西瑪在疫情間搭機到希臘度假，引發民怨。圖為今年9月檔案照。（Getty Images）

荷蘭國王希臘度假 引爆民怨

另據BBC報導，荷蘭國王威廉-亞歷山大和王后馬克西瑪16日搭機到希臘度假，引發輿論砲轟，被迫縮短行程，17日晚間就回國。

荷蘭王室發聲明說：「為了讓新冠肺炎疫情得到控制，有必要遵守防疫建議。討論王室度假對防疫並無幫助。」

荷蘭王室並無實權，但總理為首的荷蘭總務部要為王室成員的言行負責，因此各界紛紛要求總理呂特出面說明，為什麼沒有建議國王取消度假。