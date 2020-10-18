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全球日增40萬例！歐洲告急 染疫速度超越美國

編譯中心／綜合17日電
比利時宣布19日起實施「全國宵禁」，餐廳也將暫時關閉1個月。圖為首都布魯塞爾一家義大利餐廳，工作人員正在忙進忙出。（美聯社）
比利時宣布19日起實施「全國宵禁」，餐廳也將暫時關閉1個月。圖為首都布魯塞爾一家義大利餐廳，工作人員正在忙進忙出。（美聯社）

歐洲各國祭出防止新冠疫情擴散的新限制措施，然而全球新增確診仍於16日晚突破40萬例，創下單日新高。截至17日晚間9時，全球至少3958萬1871例確診、110萬8213人不治，而歐洲又成震央，染疫速度超越美國。

路透報導，成功壓制首波疫情的歐洲地區，過去一周平均每日新增14萬人確診，增幅已凌駕印度、巴西和美國的新增確診總和。歐洲地區目前大約每9天就通報新增100萬人染疫，且自疫情爆發以來已通報超過630萬例確診，而英國、法國、俄羅斯、荷蘭、德國和西班牙占新增病例過半數。

法國增3.2萬例 再創新高

法國今天通報新增3萬2427人確診，再創單日新高紀錄，累計確診86萬7197例；並新增90人染疫不治，累計病故3萬3392人。法國是歐洲地區通報7天平均染疫人數居冠國家，每日染疫高達1萬9425人，其他疫情最嚴重國家依序是英國、俄羅斯、西班牙和荷蘭。

奧比外長相繼確診 恐爆「歐盟群組」

歐洲疫情不斷惡化，不過歐盟近期仍舉行多場會議，可能造成「歐盟群組」 集體感染。比利時副總理兼外長威爾梅斯今天宣布確診，他表示外出時皆有採取防疫措施，認為可能是在家庭圈子內被感染。

此外，奧地利外交部長查倫柏今天稍早也宣布確診，奧地利外交部懷疑可能是12日在盧森堡的歐盟外交事務委員會被感染。而10月15日，歐盟執委會主席范德賴恩及芬蘭總理馬林分別因幕僚染疫及與確診者同場開會，均需退出當天召開的歐盟領導人峰會。

迄今為止，比利時共有20萬2058起病例、死亡1萬359例，且過去14天每10萬人新增感染率在歐洲排名第2，僅次於捷克。日益嚴重的高感染率使得比利時政府10月16日緊急宣布，全國餐廳酒吧將關閉一個月並實施宵禁。

俄羅斯病歿總數 破2.4萬

東歐疫情升溫，俄羅斯今天通報新增1萬4922例確診、279人病歿，全國累計確診數達138萬4235例、死亡2萬4002人。烏克蘭過去24小時新增6410例確診、109人死亡，兩項數據都創下單日新高。

另外，中歐地區的疫情也沒有停歇跡象。儘管波蘭重新實施部分防疫限制措施，今天仍通報9622例確診，創下單日新高；捷克16日通報1萬1105例確診，是疫情爆發以來的單日通報新高，全國累計確診數達到16萬112例，染疫死亡總數增至1283人。

全球新冠疫情表
全球新冠疫情表

疫情 歐盟 俄羅斯

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