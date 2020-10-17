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歐洲多國確診數頻創高 比利時宵禁關餐廳1個月

編譯中心╱綜合16日電
比利時政府遏制疫情擴散，宣布全國餐廳酒吧將關閉一個月，圖為布魯塞爾民眾在酒吧消費。（Getty Images）
比利時政府遏制疫情擴散，宣布全國餐廳酒吧將關閉一個月，圖為布魯塞爾民眾在酒吧消費。（Getty Images）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至16日晚間9時，全球至少110萬2146人病歿，超過3920萬6895例確診。世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格16日警告，歐洲不斷增加的病例數「令人極為關切」，現在是「加強採取措施」的時候。

●俄、荷、烏 單日確診新高

歐洲新一波疫情不斷升溫，俄羅斯、荷蘭、烏克蘭、瑞士和克羅埃西亞都刷新單日確診數最多紀錄，其中俄羅斯16日新增1萬5150宗確診病例，荷蘭7984宗，烏克蘭5992宗，瑞士3105宗，克羅埃西亞新增1131宗。由於烏克蘭自10月初起，幾乎每天都通報逾5000起新增確診病例，政府因此將封鎖措施延長至2020年底。

疫情在歐洲排名第2的比利時，共計19萬1866起病例、1萬327例死亡，政府為遏制疫情擴散，16日宣布更嚴厲措施，全國餐廳酒吧將關閉一個月，且實施宵禁。迄目前為止，德國、法國、荷蘭都已重啟防疫限制措施，盼能成功抵抗第二波疫情。

●澳紐單向「旅遊氣泡」

澳洲最大城市雪梨今天取消自紐西蘭入境的隔離14天規定，新南威爾斯州州長稱，這是觀光業的一個好消息。同時第2大城墨爾本堪稱世界最久的防疫封鎖措施之一，已滿百日。不過紐西蘭將繼續堅持，自澳洲入境必須在旅館隔離檢疫14天。

澳紐兩國的「旅遊氣泡」，是亞太首批放寬國際旅遊限制的地區，每周有16班航班來往兩國。澳洲今年較早時大規模爆發疫情後，3月宣布全面關閉邊境，只容許澳洲公民或居民，以及獲特別批准的人士入境，所有人抵埗後一律需自費接受隔離檢疫。由於面對入境限制，目前估計仍有約2.9萬名澳洲人等候返國。

澳洲 疫情 烏克蘭

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