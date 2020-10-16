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確診狂飆 倫敦升至「高級」警戒 法日增3萬創新高

編譯中心／綜合15日電
法國新冠肺炎疫情已出現第二波反彈，為防止情況再度惡化，總統馬克宏14日在電視專訪中宣布，大巴黎地區以及另外八個大城市，17日起開始實施宵禁，圖為巴黎酒吧關閉。(新華社)
法國新冠肺炎疫情已出現第二波反彈，為防止情況再度惡化，總統馬克宏14日在電視專訪中宣布，大巴黎地區以及另外八個大城市，17日起開始實施宵禁，圖為巴黎酒吧關閉。(新華社)

隨著冬季腳步接近，歐洲新冠疫情似乎又有反撲跡象，為防止情況再度惡化，英國宣布17日起倫敦等地區的疫情警報等級，將從「中級」提升至「高級」。法國15日單日新增確診患者首次破三萬例，創空前新高。

全英單日確診近2萬

綜合媒體報導，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）15日表示，本周六起倫敦、約克、艾塞克斯等地區警戒層級升至「高級」，為三級警報制中的第二級，將禁止民眾在室內集會。

英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)表示，倫敦的感染率每十天增加一倍。

最新數據顯示，英國14日新增137人病故，連續2天突破百人。確診人數為1萬9724人。

英國廣播公司（BBC）報導，政府也正在考慮將曼徹斯特（Manchester）的等級提升至「非常高」，但尚未做出最後決定。

法國第二波疫情來勢洶洶，官方數據顯示，過去24小時確診人數高達3萬621人，這數字寫下法國單日新增的最高紀錄。而最新通報染疫死亡人數有88人，累計新冠病毒疾病在法國，已經奪走3萬3125條人命。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）14日宣布，將於17日開始在大巴黎地區及8個大城市實施宵禁，預計維持4到6周，以遏止疫情擴散。

世界衛生組織（WHO）警告，嚴格的限制措施絕對是拯救性命的必要手段。

不只英、法，好幾個歐洲國家，包括德國、義大利、波蘭和荷蘭，確診數字都創新高。德國也已經宣布更嚴格的防疫限制措施。

韓療養醫院群聚 53人確診

亞洲地區，南韓釜山市北區則傳出一間療養醫院發生群聚感染事件，其中一名確診員工曾搭車出席超過200人參與活動，當局尚未能掌握所有接觸者名單，成為防疫工作一大隱憂。

最新數據顯示，南韓14日新增110例確診個案，包括社區感染95例及15例境外感染。釜山病例主要來自發生群聚感染的療養醫院，相關確診數累計53例，並已有2例病歿。

累計確診個案2萬4988例，439人死亡。

聯合國人權專家 籲放寬對朝制裁

據今天公布的初擬報告，聯合國北韓人權特別報告員昆塔納（Tomas Ojea Quintana）呼籲國際社會，緊急考慮解除對北韓的制裁，並說制裁措施可能會加劇北韓因防疫封城衍生的問題。這份報告預計下周呈交聯合國大會。

法國新冠肺炎疫情已出現第二波反彈，為防止情況再度惡化，總統馬克宏14日在電視專訪...
法國新冠肺炎疫情已出現第二波反彈，為防止情況再度惡化，總統馬克宏14日在電視專訪中宣布，大巴黎地區以及另外八個大城市，17日起開始實施宵禁，圖為巴黎酒吧關閉。(新華社)

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