英國牛津大學 開發5分鐘就能檢測新冠病毒

倫敦酒吧。路透

歐洲疫情 反撲，法國在內多國染疫人數創新高，繼巴黎在內9大城市宣布周六起宵禁 後，倫敦也將加強限制措施。

英國首相強森的政府宣布，首都倫敦將實施更嚴格的防疫措施，數百萬居民自周五午夜開始，禁止與來自其他家庭的成員舉行室內聚會，地點包括酒吧和餐館。此前，法國總統馬克宏宣布，巴黎和里昂等最大9個城市的居民自周六起，晚間9點至上午6點之間必須待在家裡，宵禁令為期四周。

英國牛津大學周四傳出好消息，該校研究人員開發出一種「極其快速」的檢測 方法，五分鐘內就知道是否感染新冠病毒，目前正成立公司尋求投資，希望2021年初開始產品開發，6個月內能有核准通過的設備，最終可用在機場和音樂會等大型場所。

在未經同儕評鑑的預印本中表示，牛津研究人員說該檢測法能以「高精確度」辨識新冠病毒，與其他傳染流感的病毒區分開來。檢測方法是採集咽拭子， 進行病毒粒子掃瞄。機器學習軟體將能「自動快速」辨識樣本裡存在的病毒。

儘管可能要等到2021年下半年，此一突破性技術才能發展為功能完整的大規模檢測設備，但將可幫助各國在明年冬天對抗疫情。

另外，金融時報報導，世界衛生組織（WHO）的臨床試驗發現，治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）未能「顯著」提高病患生存率或減少使用呼吸器的必要性，對病患住院時間長短也沒有影響。