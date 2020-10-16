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不管疫情！印度重新開放戲院觀眾稀疏

編譯中心╱綜合15日電
印度重新開放戲院，但觀眾不多。(美聯社)
印度重新開放戲院，但觀眾不多。(美聯社)

印度實驗性重新開放戲院，但因為人們憂心疫情，加上劇院只播舊電影，在戲院重新開放之初，上門看電影的觀眾稀疏。

印度目前是全球2019冠狀病毒疾病單日確診數最高的國家，預計很快就會超越美國，成為全球確診總數最多的國家，但趨勢顯示傳播正開始減緩。

印度政府3月中旬實施防疫限制時，將近一萬家戲院關閉。戲院是最晚重新開放的公共場所之一。印度寶萊塢電影業以豐富產量聞名全球，重新開放戲院是極具象徵性意義措施。

去年票房規模28億美元的寶萊塢，每年生產逾2000部電影，這些電影特色是複雜舞蹈套路、歌唱和壯觀龐大演出陣容，發揮團結多元印度的作用。

寶萊塢多年來取得成功，致使到戲院看電影融入印度當代文化，並且帶來經濟利益。自疫情爆發以來，印度經濟成長跌至歷史新低。

儘管戲院正重新開放，但電影製作仍未恢復。印度片商因為今年疫情，憂心票房回收，所以尚未推出新的強檔電影。

在印度，戲院構成若干最大傳染風險，因為人們待在密閉空間，病毒在此情況下容易傳播，且傳播時間更長。

為將傳播危險減到最低，印度戲院將座位隔開，錯開放映時間，且鼓勵數位支付，並強制戴口罩和量測體溫。

印度 電影 疫情

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