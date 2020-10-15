全球首例 荷婦2度染疫病逝 抗體效力引疑

荷蘭出現一名89歲女性二次感染新冠病毒後死亡。圖為醫護人員在進行消毒。(歐新社)

兩度感染新冠肺炎 的病例頻傳，顯示醫界對新冠病毒的免疫反應仍有待更多的研究。此外，荷蘭傳出全球首位二次感染新冠死亡病例，讓新冠病毒抗體是不是有效，再度令人起疑。

路透報導，這名89歲的荷蘭老婦人，原本就罹患一種罕見的骨髓癌。今年年初因為嚴重咳嗽就醫，後來檢測出新冠病毒陽性，住院五天後，老婦人檢測結果陰性，因而讓她出院。

隔了兩個月，老婦人要進行化療時，突然又發高燒、咳嗽，甚至出現呼吸困難症狀，醫院再度為她檢測，赫然發現老婦人又是新冠病毒陽性，體內也沒有抗體。老婦人二次感染後第8天症狀轉重，第14天病逝。

院方表示，確診老婦人兩次感染的新冠病毒基因組成不同，因此可判定，老婦人是二度感染，是全球第一起二度感染新冠肺炎後病逝的病例。

專家指出，這個病例「深具意義」，因為似乎可以看出，第一次感染跟第二次感染「完全是兩回事」，同時，感染過新冠肺炎不保證體內就有抗體，也不能保證就不會再次感染新冠肺炎，更不能保證二次感染也一定沒事。

據英國 雷丁大學微生物學專家Simon Clarke表示，「重複染疫的可能性已變得愈發明顯，但這種情況會有多普遍，我們仍不得而知，」英國雷丁大學微生物學專家Simon Clarke還表示，「如果大家能輕易地再度染疫，這也可能對疫苗 接種計劃以及我們對於疫情何時與如何結束的了解有所啟發。」

目前全球報告「二次感染」病例已經超過20例，分布於亞洲、歐洲、北美洲、南美洲等多地。

假消息恐影響接種疫苗意願

中央社報導，英國研究指出，科學家表示，部分國家高達1/3民眾可能因相信有關新冠疫情的假消息而不願接種疫苗，因此光是研發疫苗「也許還不夠」。

這項研究報告的共同作者、英國劍橋大學（Cambridge University）社會決策實驗室（Social Decision-Making Lab）主任林登（Sander van der Linden）表示，相信有關疫情的陰謀論和對接種疫苗態度猶豫之間有「明顯關聯」。研究結果發表在期刊「皇家學會開放科學」。他說：「政府與科技公司除了要揭露假消息，還應設法提高社會大眾對於數位媒體的認識，否則光是研發有效的疫苗也許還不夠。」