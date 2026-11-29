數千人今天冒雨走上第一大城伊斯坦堡街頭，抗議貧窮、貪腐，以及對媒體和反對派的打壓。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊斯坦堡數千人上街抗議貧窮、貪腐與政治打壓，反對派與工會要求民主改革，並批評高通膨與司法施壓正讓土耳其陷入更深危機。

土耳其 媒體報導，數千人今天冒雨走上第一大城伊斯坦堡街頭，抗議貧窮、貪腐 ，以及對媒體和反對派的打壓。

法新社報導，100多個工會、公民團體和在野黨共同發起在伊斯坦堡（Istanbul）亞洲岸卡塔爾區（Kartal）展開這場集會。

聯合金屬工人工會（Birlesik Metal-Is）主席阿塔爾（Ozkan Atar）向群眾表示：「今天，這座廣場上不只有勞工，也是所有不願向貧窮與不公低頭者的園地。」他譴責圍繞在當權者身邊的權貴小圈子正在掠奪土耳其的資源。

他說：「我們要民主、自由、平等與和平。」

示威者高舉寫有「正義、麵包和自由」、「向貧窮與貪腐說不」，以及「預算要給人民，不是給小偷」的標語。

一位抗議民眾受訪時說：「退休金只有約2萬3500里拉（約463美元），我們要怎麼付房租、孩子的學費，還有各種帳單？」

主要反對黨新黨（Yeni Parti）伊斯坦堡省黨部主委契利克（Ozgur Celik）表示，民主倒退也正衝擊經濟。

他告訴記者：「土耳其正被拖向嚴重貧窮與艱難之中。」

土耳其反對派面臨與日俱增壓力，當局往往透過司法途徑施壓。羈押中的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）因大學學位遭到撤銷，近日被禁止參加未來的總統選舉。擁有大學學位是總統候選人的必要資格。

土耳其政府因高通貨膨脹，以及牽涉多名高階官員的重大投資基金醜聞而飽受批評同時，近幾個月加大力道打壓媒體機構和LGBT（男女同志、雙性戀者以及跨性別者）團體。