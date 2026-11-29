西班牙舉行國會大選，在野黨人民黨支持者等待出口民調結果。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙國會大選投票結束，出口民調顯示人民黨與極右翼民聲黨有望過半，可能讓極右派50年來首次進入中央政府並終結桑傑士執政。

西班牙今天國會大選投票 結束，選舉結果可能會讓極右派在獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世、西班牙恢復民主後首度進入中央政府，終結總理桑傑士8年執政。

路透報導，一份於投票結束後公布的民意調查結果顯示，右翼保守派人民黨（Popular Party）和極右翼民聲黨（Vox）可望在今天的提前大選中合力取得國會過半席次。

西班牙廣播電視公司（RTVE）於本土投票所晚間8時（美東時間下午3時）關閉後公布，人民黨可拿下131至136席，民聲黨可取得44至48席，兩黨合計175至184席。西班牙國會下議院共有350席，須取得176席才能過半。

這項民調 於13日至28日委託民調機構Sigma Dos進行，共訪問1萬9500位受訪者。

桑傑士（Pedro Sanchez）所屬社會勞工黨（Socialist Party）預估可獲119至124席；激進左派的廣泛陣線（Broad Front）則可望取得10至11席。

官方開票結果預計從晚間9時起陸續公布，屆時加納利群島（Canary Islands）的投票所也將關閉。

這場選舉可望創下歷來最高投票率之一。根據內政部數據，截至下午6時投票率已達68%。一直試圖動員左派選民投票的桑傑士曾表示，若投票率達75%以上，將有利於左派。

民聲黨主張加強移民管制及減稅，反對氣候政策及擴大LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群權利。

歐洲未來一年將舉行多場可能進一步壯大極右派政黨的選舉，西班牙這次投票率先登場後，接下來是明年4月的法國選舉，另外波蘭和義大利也將舉行可能重塑歐洲政治版圖的國會選舉。