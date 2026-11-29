生成式人工智慧。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 德國麥克倫堡邦因AI普及，民眾陳情信愈寫愈長、案件也增加，申訴專員擔憂人力不足，政府須在保障權益與行政效率間尋求平衡。

生成式人工智慧（AI）降低民眾向政府陳情及申訴門檻，卻也為公共行政帶來新挑戰。德國 一邦公民申訴專員指出，目前該邦每5件陳情案就有1件使用AI撰寫，原本簡短的陳情信如今動輒長達數頁，若趨勢持續，恐使行政機關不堪負荷。

德國北部麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）公民申訴專員維特（Silvio Witt）近期在北德廣播公司（NDR）訪問時，談及AI普及後的陳情新趨勢。

他指出，AI讓民眾更容易撰寫陳情信，過去往往只需幾句話就能說明的問題，如今在AI協助下，陳情信動輒長達數頁，內容也變得更加複雜。與此同時，陳情案件總量也有所增加，今年較去年增加約18%，創近5年新高。

民眾通常要求機關逐一回覆AI列出的各項問題，而維特辦公室的16名工作人員仍須以人工方式處理，工作負擔因而加重。

曾任新布蘭登堡市（Neubrandenburg）市長10年的維特，出任麥克倫堡-福爾波門邦公民申訴專員至今將近一年，這項職務由邦議會選任，獨立行使職權，主要負責受理民眾的建議、請求及申訴，協助民眾維護自身權益，並協調民眾與政府機關之間的爭議。

今年春天，一頭座頭鯨在波羅的海波埃爾島（Poel）附近擱淺，引發德國社會關注。由於波埃爾島隸屬麥克倫堡-福爾波門邦，維特辦公室為此收到約70件陳情，不少民眾認為當局處置不當，要求政府救援鯨魚。

維特表示，公民申訴專員的工作往往也涉及處理民眾的情緒。每年公民申訴會在邦內各地舉辦約40場民眾諮詢活動，當前德國民眾反映的問題多涉及失業補助、退休金及醫療保險等社會福利議題。

他說，即使最終無法解決問題，透過對話仍能幫助當事人重新看待自身處境，「有時候，民眾只是希望自己的聲音被聽見，不再感到無助」。

報導指出，AI讓不熟悉法律或不擅長文字表達的民眾更容易向政府表達訴求、主張自身權益，卻可能增加政府回應民眾所需的時間與人力。如何在保障民眾權益的同時提升行政效率、兼顧民眾情緒，讓AI不僅便利個人，也能改善公共服務，是各層級政府在AI時代必須面對的課題。