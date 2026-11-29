中國長鑫存儲晶片。示意圖。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 韓國國情院否認以台灣情報或停止對中反情報活動，交換遭中國拘留的韓國公民獲釋；外媒則報導該人疑為前三星半導體工程師。

韓國國家情報院（NIS）今天否認曾提議向中國提供台灣相關情報，以換取北京釋放一名遭拘留的韓國公民。

韓國媒體先前報導，國情院曾提議停止對中國進行反情報活動，並與北京分享台灣相關情報，換取這名線人獲釋。

國情院發給法新社的聲明表示，「國家情報院正努力爭取，讓一名遭中國拘留的韓國公民獲釋。」

聲明指出，「有關中國在協商期間提出以國家情報院停止針對中國的反情報活動作為釋放條件的說法，並非事實。」

聲明並強調，「國家情報院從未提議以提供台灣相關情報為條件，換取中國釋放這名人士。」

國情院的聲明是針對朝鮮電視台（TV Chosun）26日的報導。報導指出，國情院曾提議提供有關「第三國」的情報，並暫停針對中國的反情報活動，以換取一名據報於2023年底遭逮捕的線人獲釋。

報導引述不具名官員說法指出，「據稱美國情報單位發現所謂的『第三國』就是台灣後提出反對，這項協議因此破局。」

韓國「中央日報」（JoongAng Ilbo）報導，這名遭拘留人士是一名半導體工程師，2016年從三星 電子（Samsung Electronics）轉任中國長鑫存儲（ChangXin Memory Technologies）。

國情院拒絕證實他的身分，但據報他後來轉往另家中國半導體公司任職，並於2023年12月在合肥遭中國國安機構逮捕。

國情院在給法新社的聲明中，也否認協商因美方反對而破局。

聲明表示，「我們正竭盡全力爭取我國公民獲釋，呼籲媒體不要針對這起重大事件進行不負責任的報導。」