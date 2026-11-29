西班牙今天舉行國會大選，全國超過3800萬名選民，包括逾160萬首投族，將選出350名眾議員和209名參議員。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙舉行國會大選，4大黨領袖先後投票並呼籲民眾踴躍參與；選前民調顯示右翼陣營領先，若民聲黨入閣，將寫下極右翼首度進入中央政府的歷史。

西班牙今天舉行國會大選，全國超過3800萬名選民，包括逾160萬首投族，將選出350名眾議員和209名參議員。4大政黨領袖上午都完成投票 ，並一致呼籲選民踴躍行使投票權。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，左翼執政黨「社會勞工黨」（PSOE）現任總理桑傑士（Pedro Sánchez）上午前往馬德里的蒙克洛亞區（Moncloa）投票。他受訪時表示，選情出現「歷史性的動員」令他感到樂觀，並強調「選票就是最大的力量」，高投票率不僅更能體現民意，也讓未來政府更有能力推動政務。

面對外媒詢問給歐盟 的訊息，桑傑士以英文回應，新政府對內外皆具重要意義，「將向歐盟清楚傳達西班牙未來的路線」。他並輕鬆透露，週日將照例與全家人共進午餐，享用西班牙經典料理「大鍋飯」（Paella），接著再關注開票結果。

左翼「廣泛陣線」（Frente Amplio）候選人、前巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）則在巴塞隆納投票。由於選前最終場電視辯論會上，費霍指責她對桑傑士政府救災保持「沉默」的用詞與手勢引爆「大男人主義」爭議，克勞受訪時特別強調「女性不僅不該保持沈默，更應提高音量」。

在野陣營方面，右翼保守派「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）在妻子陪同下，於馬德里查馬丁區完成投票。他呼籲民眾「無所畏懼，帶著希望與熱情投票」，並指此次大選將成為西班牙政治的轉捩點。

極右翼「民聲黨」（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）同樣在馬德里投票，他與右翼盟友費霍口徑一致，期盼選民「無所畏懼、無憂無慮地投下選票」。

選前民調顯示，右翼陣營占明顯優勢，人民黨與民聲黨聯手可望奪下過半席次。若民聲黨順利入閣，不僅牽動西班牙整體政策「右轉」，更將寫下自1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）逝世、西班牙邁向民主化以來，極右翼勢力首度進入中央政府的歷史紀錄。