一名男子手持智慧型手機，走過象牙海岸阿必尚一家手機維修店的招牌。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 中國每年淘汰超過4億支手機，因新機變貴與需求轉向，二手手機在深圳華強北等地大量流向南亞、非洲新興市場。

新手機價格高，使得二手機需求增加。市場研究機構指出，今年上半年，全球二手智慧型手機 市場規模年增13%，達1.5億支。德媒報導，中國年淘汰4億支手機，其中許多賣到南亞、非洲等新興市場 。

綜合德國之聲（DW）中文網、法新社日前報導，在中國深圳華強北電子市場，不少來自非洲及孟加拉等國的買家穿梭在街巷中。他們常常一次買幾十支二手手機，哪怕是螢幕破裂，也把它們帶回國銷售。

「全中國淘汰下來的舊手機都會聚集到這裡，」巴基斯坦 商人艾克塔．穆罕默德（Akhtar Muhammad）一邊在手機攤位挑選，一邊告訴法新社，「我們會在巴基斯坦把它們修好」。

中國是全球最大的智慧型手機生產國，據中國循環經濟協會估計，中國每年淘汰超過4億支手機。

報導指出，全球晶片短缺及價格上漲，新手機越來越貴，二手手機的需求隨之激增。

市場研究機構Counterpoint Research分析師藍伊凡（音譯，Ivan Lam）說，南亞和非洲等購買力較弱的新興市場，越來越多轉買二手手機。Counterpoint Research調查顯示，2026年上半年，全球二手智慧型手機市場總規模年增13%，達到1.5億支。

自2007年以來一直往返中國的艾克塔．穆罕默德表示，在巴基斯坦，手機壞了會選擇維修，而不是直接換新的，「很多人一支手機會用4、5年。和美國、歐洲不一樣，那邊的人可能一年，甚至半年就換一次手機」。

在華強北擁擠的攤位之外，一種新型交易模式正在興起。中國循環經濟企業萬物新生（ATRenew）的「拍機堂商城」是其中代表，這是一家自助式二手電子產品交易中心。

商城內陳列超過2萬支二手手機。買家掃描二維條碼即可查看檢測報告和報價，測試設備後還能批量採購。店長張曉明（音譯）說，商城每天接待1000名訪客，其中國際貿易商約占1/3。

張曉明指出，蘋果（Apple）手機占二手商城銷量的70%至80%，其他則以華為、小米、OPPO和vivo等中國品牌為主。