維多利亞州州長卡洛爾承認敗選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲維多利亞州選舉結果顯示，保守派聯盟可望拿下過半席次，終結工黨長達12年的執政，並由Jess Wilson創下首位女性州長紀錄。

澳洲 保守派陣營可望在今天舉行的維多利亞州選舉中勝出，阻止反移民 政黨「一國黨」（One Nation）取得突破，並終結工黨（Labor）政府逾10年來的執政。

路透報導，維多利亞州州長卡洛爾（Ben Carroll）承認敗選並表示：「維多利亞州民已經發聲，他們的訊息很明確：他們想要改變。」

根據澳洲廣播公司（ABC）預估，以初步計票結果來看，中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National）可望贏得州眾議院88席中的過半席次，終結工黨長達12年的執政。

維多利亞州長期以來被視為工黨最穩固的堡壘之一。

ABC選情分析師布瑞格斯（Casey Briggs）在投票結束，投票所關閉約1個半小時後表示：「就目前情況來看，我們有信心工黨的得票數不會攀升到足以贏得組閣所需席次的程度…我們在維多利亞州迎來了聯盟政府。」

工黨預估獲得的席次將遠低於組閣所需的45席，較先前的54席大幅下滑。過去27年中，工黨在維多利亞州執政了23年，而卡洛爾正是這次失去議席的工黨成員之一。

36歲的自由黨領袖威爾森（Jess Wilson）可望成為維多利亞州最年輕的州長，也是首位女性州長。威爾森首度擔任州議員，她已矢言要為債台高築的維多利亞州恢復財政紀律。