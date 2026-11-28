獲准居家服刑的馬來西亞前首相納吉。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞反貪腐公民團體在吉隆坡冒雨遊行，要求暫緩納吉居家服刑，並促政府推動檢調分立、重查貪案與財產申報等改革。

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）獲准居家服刑後，訴求反貪腐及制度改革的公民團體今天在吉隆坡舉行集會遊行，要求暫緩執行納吉居家服刑令，並敦促政府落實總檢察長與檢察官職權分立等制度改革，以及重啟涉貪案件調查。

馬來西亞人民反貪腐祕書處今天聯合公民社會組織、學生及青年團體，在吉隆坡十合廣場外舉行「人民反貪腐大集會3.0」（Himpunan Rakyat Benci Rasuah 3.0）。

這場集會約200人參與，民眾敲鑼打鼓，高喊「拒絕貪污」、「打倒貪腐者」、「人民萬歲」與「拒絕雙重標準」等口號，並宣讀誓言，表達反貪腐決心。隨後天空突然降下大雨，卻未澆熄集會人士的熱情，遊行隊伍仍依原定計畫朝獨立廣場前進。

遊行隊伍途中與「吾王萬歲集會」遊行人士相遇，警方築起人牆隔開雙方。儘管現場一度出現叫罵聲，氣氛緊張，但未發生衝突。

人民反貪腐大集會3.0祕書處發起人之一鄧詒澤（Tang Yi Ze）接受中央社記者訪問表示，這場集會提出5項訴求，首先是要求總檢察署撤回對大馬律師公會提出司法審查聲請的異議，讓法院裁定納吉居家服刑安排是否合憲及合法。

他指出，在法院釐清相關法律爭議前，納吉應繼續在監獄服刑，並盼政府推動總檢察長與檢察官職權分立，確保檢方能公平、公正地執行職務，不偏袒執政黨或反對黨。

鄧詒澤說，其餘訴求包括重新調查、逮捕及起訴涉貪人士、制定政治獻金相關法律，以及要求包括首相、部長及國會議員在內的公職人員申報財產及利益，讓外界得以監督公職人員任內的財產變化。

隆雪華青（KLSCAH Youth）理事蘇柔勻（Jowyn Saw）表示，除了納吉居家服刑議題，今天集會提出的其他4項訴求，都是公民社會多年來呼籲推動的改革，也是執政聯盟上台前作出的承諾，但至今仍未兌現，令人失望。

她指出，納吉獲准居家服刑，凸顯相關制度問題的嚴重性；在缺乏明確規範及適當監督機制的情況下，納吉是否真正受到懲罰，又由誰負責監督。

蘇柔勻說，儘管民眾對改革遲未落實感到失望，但今天集會現場有年輕世代及年長民眾參與，顯示人民仍關心這個國家，也不願放棄，希望真正落實制度改革，任何人都不能凌駕於法律之上。

以律師團成員身分到場的周本興（Steve Chew）認為，反貪腐團體要求政府落實責任政治，確保法律平等適用於每個人，並提高貪腐案件調查及處理過程的透明度。政府必須正視民眾的疑慮，維繫人民對政府的信任。

他說，聯邦憲法第42條賦予國家元首特赦及減刑等權力，但並未明文提及居家服刑。國家元首的憲法權力應受到尊重，但居家服刑安排的法律效力仍須依法檢視，相關法律爭議應由法院裁決。

周本興表示，支持國家元首依憲法享有的特赦權，與支持納吉居家服刑的決定，是兩件不同的事。民眾有權質疑特定決定（particular decision）是否依法執行，不應僅因提出法律疑問，就被視為對王室不忠；其他團體也有權和平表達意見。

他強調，尊重君主立憲制度、維護憲法權威、確保司法獨立及保障人民表達意見的自由，這些原則應並行不悖。人民可以尊重國家元首，同時提出正當的憲法疑問；也可以支持王室制度，同時捍衛言論自由。

納吉因SRC國際公司（SRC International）案於2022年8月入獄，2024年2月獲特赦減刑，刑期從12年減至6年，罰款也從馬幣2億1000萬令吉（約5130萬美元）減至5000萬令吉（約1220萬美元）。納吉今年9月18日獲有條件特赦，准許在繳清罰款及遵守相關條件後居家服刑。

巫統（UMNO）11月6日代納吉繳清罰款，但居家服刑安排一度因法律爭議暫緩。吉隆坡高庭11月10日裁准納吉居家服刑至2028年8月23日，納吉當天晚間返抵吉隆坡住所。但期滿隔天仍須返回加影監獄，執行一馬發展公司案的15年刑期。