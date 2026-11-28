派駐有美國空軍人員的英國拉肯希斯皇家空軍基地，11月13日傳出安全威脅，圖為基地正門。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍駐英拉肯希斯基地11月13日遭約6架無人機逼近，雖以反制裝備驅離，但未尋獲機體，英美當局正持續強化安全防護。

知情人士透露，本月稍早約有6架無人機 成群飛向一座英國軍事基地，在遭到基地內的美軍防禦裝備驅離後，這些無人機並未被尋獲。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，11月13日，位於索夫克郡（Suffolk）的拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）曾發布安全警報，敦促美軍人員就地避難。這起事件當時雖有報導，但對外公開的細節不多。

知情人士表示，事實上，當時約有6架無人機被目擊在基地周圍飛行。他們補充說，懷疑伊朗 與這起事件有關。

拉肯希斯皇家空軍基地駐有美國空軍第48戰鬥機聯隊（48th Fighter Wing），是美軍在歐洲規模最大的戰鬥機作戰基地，駐紮人員有近7000名。

在這起事件中，美國成功部署反無人機技術，驅離這些無人航空系統，但英美人員並未尋獲這些無人機。

拉肯希斯皇家空軍基地曾於9月證實，已進入「查理警戒」（Charlie alert）狀態，這是美國戰爭部發布的第2高威脅等級。

知情人士表示，由於未能在11月的事件中擄獲這些無人機，也讓外界質疑它們是否搭載任何酬載。這意味著美英當局無法排除無人機裝有武器、間諜設備或其他裝置的可能性。

這起事件是美國空軍使用的英國基地今年接連發生的安全事件之一，其中包括涉嫌針對格洛斯特郡（Gloucestershire）費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）的恐怖攻擊陰謀。德黑蘭當局已否認涉及其中。

美國空軍11月13日證實，已針對基地內「疑似未經授權的無人機活動」採取應對行動，並補充表示「沒有任何人員、飛機或基礎設施受到影響」。

美國駐歐洲空軍今天以作戰安全為由，拒絕討論反無人機系統，但發言人敦促當地社區「保持警覺，並立即向地方當局通報任何可疑活動」。

英國國防部表示，保護軍事基地是「首要之務」，並補充說：「我們會持續檢視並強化我們的安全措施。」