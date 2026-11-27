墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥就美國緝毒局在境內設檢舉管道正式抗議，總統薛恩鮑姆批評此舉干涉內政，並強調墨美應是協調而非從屬關係。

墨西哥 總統薛恩鮑姆 （Claudia Sheinbaum）27日表示，墨方已就美國緝毒局（DEA）在墨國開通檢舉管道一事向美方提出正式抗議，譴責美方此舉是對墨西哥的又一輪干涉。

薛恩鮑姆當天在總統府早間記者會上表示，美國緝毒局在墨西哥西納羅亞州和哈利斯科州設立檢舉管道，徵集有關貪腐官員、組織犯罪成員以及洗錢 活動的檢舉資訊，墨國外交部已就此向美國駐墨大使提出正式抗議。

薛恩鮑姆強調，墨美關係是「協調關係」，而非「從屬關係」。她表示，墨西哥擁有自己的執法和司法機構，有能力調查本國境內發生的犯罪活動，美國應打擊在美境內活動的販毒網路並追查毒品交易資金流向。

美國緝毒局局長柯爾（Terry Cole）本周在社群媒體公布即時通訊軟體和電子郵件信箱等多個檢舉管道，針對墨西哥西納羅亞州徵集被美國列為「外國恐怖組織」的成員及關聯人員、向相關組織提供支持的貪腐官員，以及為毒品恐怖主義活動提供資金的犯罪網路和洗錢人員的資訊。柯爾還表示，後續將公布針對哈利斯科州的檢舉管道。

墨西哥與美國政府圍繞打擊毒品走私和邊境安全問題存在分歧。美國對多名墨西哥官員提出司法指控，並要求進一步加強打擊販毒集團的行動。薛恩鮑姆5月31日曾指責美國利用對10名墨西哥現任和前任官員的涉毒訴訟干涉墨西哥內政，並質疑美方舉措背後有政治目的。