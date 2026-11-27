烏克蘭雷射防空武器首傳戰果 擊落俄羅斯噴射無人機
烏克蘭國防科技中心Brave1證實，該國首次在實戰中以雷射武器擊落俄羅斯噴射無人機，但強調此技術仍屬實驗階段，尚未準備大規模部署。
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烏克蘭國防科技中心Brave1證實，該國首次在實戰中以雷射武器擊落俄羅斯噴射無人機，但強調此技術仍屬實驗階段，尚未準備大規模部署。
烏克蘭國家支持的國防科技中心Brave1今天向法新社表示，烏克蘭首次使用雷射武器擊落一架俄羅斯噴射動力無人機。
本周稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）公布一段影片，畫面顯示一個目標在火球中墜落。他表示，俄羅斯「天竺葵」（Geran）噴射無人機首度遭雷射系統擊落。
Brave1指出，「近期網路上出現一段影片，顯示烏克蘭雷射系統在實戰中攔截敵方的噴射動力無人機」，稱這款武器由獲得Brave1補助的研發者開發，並由一支私人防空團隊操作。
不過，Brave1提醒，「首次成功攔截並不代表這項技術已準備好大規模部署」。
Brave1指出，「雷射防空仍屬於實驗性技術」，表示烏克蘭目前至少有7個團隊正在研發雷射武器。
澤倫斯基的顧問貝斯克列斯特諾夫說，這套名為「閃光」（Blysk）的系統由Carmine Sky公司研發，在這次攔截行動期間負責保護關鍵基礎設施。
俄烏戰爭期間，烏克蘭幾乎每天都面臨俄羅斯無人機與飛彈的攻擊。
近幾個月來，莫斯科愈來愈頻繁地部署噴射動力無人機。這類無人機速度更快，也比早期型號更難以擊落。
根據Brave1，雷射武器自1970年代起投入研發，目前僅少數國家具備實際運用能力。使用這項技術在戰鬥中成功擊落空中目標至今仍相當罕見。
Brave1表示，烏克蘭首次使用雷射武器成功攔截並擊落一架俄羅斯噴射動力無人機，外界認為可能是Geran系列機型，顯示其具備實戰攔截能力。 烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫先公開相關影片，Brave1隨後向法新社證實此事，並指出該雷射系統由獲補助研發者打造、由私人防空團隊操作。 Brave1強調，雖然已出現首次成功攔截案例，但雷射防空仍屬實驗性技術，距離大規模部署還有距離；目前烏克蘭至少有7個團隊正在研發相關武器。
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Brave1表示，烏克蘭首次使用雷射武器成功攔截並擊落一架俄羅斯噴射動力無人機，外界認為可能是Geran系列機型，顯示其具備實戰攔截能力。
烏克蘭總統顧問貝斯克列斯特諾夫先公開相關影片，Brave1隨後向法新社證實此事，並指出該雷射系統由獲補助研發者打造、由私人防空團隊操作。
Brave1強調，雖然已出現首次成功攔截案例，但雷射防空仍屬實驗性技術，距離大規模部署還有距離；目前烏克蘭至少有7個團隊正在研發相關武器。
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