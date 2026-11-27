微軟（Microsoft）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗官方媒體以AI生成影片威脅攻擊亞馬遜、微軟與SpaceX，宣稱相關美企若不悔罪將遭毀滅，並將其與對伊朗軍事衝突連結。

據紐約郵報報導，伊朗 官方媒體發布一段令人不寒而慄的AI生成影片，威脅攻擊亞馬遜 （Amazon）、微軟（Microsoft）及馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX 的總部，畫面模擬無人機襲擊科技巨頭、爆炸火焰吞噬大樓的場景，並警告美國企業「悔罪或毀滅」。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社「邁赫爾通訊社」（Mehr News）周四在Telegram發布這段影片，畫面顯示一個恐怖組織發動無人機攻擊科技巨頭，爆炸與火焰吞噬其總部大樓。

影片旁白以英文宣稱，「我們不會讓殺害我們孩子的人逍遙法外。」旁白接著說，「我們不會傷害美國人民。請將此視為警告。」

影片點名這些企業，指控它們支持2月開始的對伊朗戰爭。

「參與攻擊伊朗的企業，要麼支付賠償、悔罪，要麼就面臨同等規模的毀滅。」旁白說道，畫面閃過多棟燃燒中的建築。

影片最後警告，「悔罪還是毀滅？美國，選擇權在你手上。」

隨影片發布的Telegram貼文也譴責2月對伊朗米納布（Minab）一所小學的轟炸。軍方初步調查認定，美國應對這起飛彈攻擊負責，造成175人死亡，死者多數是兒童。

貼文寫道，「這是對所有共謀侵犯伊朗人民、傷害米納布無辜兒童罪行的企業發出的嚴正警告！從亞馬遜到微軟，與美國及以色列軍事部隊秘密合作的企業，都無法逃避責任。」

這些威脅發出之際，川普總統的對伊戰爭行動未來仍充滿不確定性。

川普本周接受紐約郵報獨家白宮橢圓形辦公室訪問時透露，軍事行動的經費已支應至明年1月，並警告若民主黨掌控國會，可能削弱美國的戰爭行動。

川普說，「他們會把一場全面勝利變成失敗。我的意思是，如果他們真的這麼做，對方的海軍已經沒了，空軍也沒了，防空系統等等全都沒了，領導人也沒了。如果民主黨這麼做，他們就會把勝利變成失敗。」

他補充說，「我不知道從政治角度來看，他們怎麼可能這麼做，因為我們已經取得勝利。這場戰爭，我們隨時都可以結束。」