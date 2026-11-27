伊朗AI影片威脅轟炸美企 亞馬遜、微軟、SpaceX遭點名
伊朗官方媒體以AI生成影片威脅攻擊亞馬遜、微軟與SpaceX，宣稱相關美企若不悔罪將遭毀滅，並將其與對伊朗軍事衝突連結。
AI摘要
文章摘要整理：
伊朗官方媒體以AI生成影片威脅攻擊亞馬遜、微軟與SpaceX，宣稱相關美企若不悔罪將遭毀滅，並將其與對伊朗軍事衝突連結。
據紐約郵報報導，伊朗官方媒體發布一段令人不寒而慄的AI生成影片，威脅攻擊亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的總部，畫面模擬無人機襲擊科技巨頭、爆炸火焰吞噬大樓的場景，並警告美國企業「悔罪或毀滅」。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社「邁赫爾通訊社」（Mehr News）周四在Telegram發布這段影片，畫面顯示一個恐怖組織發動無人機攻擊科技巨頭，爆炸與火焰吞噬其總部大樓。
影片旁白以英文宣稱，「我們不會讓殺害我們孩子的人逍遙法外。」旁白接著說，「我們不會傷害美國人民。請將此視為警告。」
影片點名這些企業，指控它們支持2月開始的對伊朗戰爭。
「參與攻擊伊朗的企業，要麼支付賠償、悔罪，要麼就面臨同等規模的毀滅。」旁白說道，畫面閃過多棟燃燒中的建築。
影片最後警告，「悔罪還是毀滅？美國，選擇權在你手上。」
隨影片發布的Telegram貼文也譴責2月對伊朗米納布（Minab）一所小學的轟炸。軍方初步調查認定，美國應對這起飛彈攻擊負責，造成175人死亡，死者多數是兒童。
貼文寫道，「這是對所有共謀侵犯伊朗人民、傷害米納布無辜兒童罪行的企業發出的嚴正警告！從亞馬遜到微軟，與美國及以色列軍事部隊秘密合作的企業，都無法逃避責任。」
這些威脅發出之際，川普總統的對伊戰爭行動未來仍充滿不確定性。
川普本周接受紐約郵報獨家白宮橢圓形辦公室訪問時透露，軍事行動的經費已支應至明年1月，並警告若民主黨掌控國會，可能削弱美國的戰爭行動。
川普說，「他們會把一場全面勝利變成失敗。我的意思是，如果他們真的這麼做，對方的海軍已經沒了，空軍也沒了，防空系統等等全都沒了，領導人也沒了。如果民主黨這麼做，他們就會把勝利變成失敗。」
他補充說，「我不知道從政治角度來看，他們怎麼可能這麼做，因為我們已經取得勝利。這場戰爭，我們隨時都可以結束。」
影片點名亞馬遜、微軟與馬斯克旗下的SpaceX，並以無人機襲擊與爆炸畫面模擬其總部遭轟炸，藉此向美國企業發出恐嚇警告。 旁白宣稱不會放過害死兒童的人，但也表示不會傷害美國人民，並要求被指涉企業「悔罪或毀滅」，強調參與攻擊伊朗者必須付出代價。 貼文把威脅連結到2月米納布小學遭轟炸事件，稱美國應負責，並指控與美軍、以軍秘密合作的企業逃不掉責任，顯示局勢與戰事延燒。
精華 FAQ
影片點名亞馬遜、微軟與馬斯克旗下的SpaceX，並以無人機襲擊與爆炸畫面模擬其總部遭轟炸，藉此向美國企業發出恐嚇警告。
旁白宣稱不會放過害死兒童的人，但也表示不會傷害美國人民，並要求被指涉企業「悔罪或毀滅」，強調參與攻擊伊朗者必須付出代價。
貼文把威脅連結到2月米納布小學遭轟炸事件，稱美國應負責，並指控與美軍、以軍秘密合作的企業逃不掉責任，顯示局勢與戰事延燒。
上一則