北歐大西洋航空（Norse Atlantic）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 挪威廉價航空北歐大西洋航空在機隊租賃遭終止後聲請破產，並因燃油價格大漲與資金吃緊陷入全面停飛危機。

挪威廉價航空 公司北歐大西洋航空（Norse Atlantic）的機隊租賃合約今天遭到終止後數小時，公司宣布將聲請破產 ，成為又1家不堪燃油價格大漲衝擊的航空業者。

法新社報導，北歐大西洋航空的困境並非始於今日，但中東戰爭導致航空燃油價格勁揚，使其財務狀況進一步惡化。

北歐大西洋航空成立於2021年，專營長途航線。其在25日已警告，公司財務「岌岌可危」，正在協商取得短期融資。

到了昨天，北歐大西洋航空便取消所有航班；今天也再度全面停飛。1個機師工會昨天已表示，這家公司本週未能支付其員工本月薪資。

北歐大西洋航空今天在向奧斯陸證券交易所遞交的文件中說，儘管公司和集團為了找到解決辦法已盡了巨大努力，董事會仍得做出聲請破產的艱難決定，對於旅客、員工及合作夥伴造成的衝擊深感抱歉。

數小時前這家公司才表示，其機隊所有12架美國波音公司（Boeing）787夢幻客機的租賃合約已接獲終止通知，他們對此提出異議。

9月才有拉脫維亞的波羅的海航空公司（Air Baltic）依美國破產法第11章聲請破產保護，本月24日西班牙航空公司Plus Ultra也宣布停止營運。