川普稱普亭「我的朋友」澤倫斯基直呼奇怪
澤倫斯基受訪時批評川普稱普亭為「我的朋友」令人費解，並強調普亭是侵略者與殺人兇手；雙方近期又因能源與援烏問題再起衝突。
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澤倫斯基受訪時批評川普稱普亭為「我的朋友」令人費解，並強調普亭是侵略者與殺人兇手；雙方近期又因能源與援烏問題再起衝突。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美國總統川普稱俄羅斯總統普亭是「我的朋友」很奇怪，這就好比二戰期間有人稱希特勒為「我的朋友」一樣。
路透社報導，澤倫斯基接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，川普要說什麼或發什麼貼文是他的自由，但他認為稱普亭（Vladimir Putin）為朋友「很奇怪」。
他以英語受訪時說：「他是侵略者…也是殺人兇手。他不可能是朋友。」這就跟在二戰期間，有人稱希特勒是好朋友一樣。不，他不是朋友。」
澤倫斯基發表上述言論的一週前，川普才在中國舉行的峰會上稱普亭為「朋友」。幾天後，川普更在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上傳兩人在峰會上握手的合照，並配文寫上「我的朋友」。
川普與澤倫斯基的關係長期以來一直不睦，最令人印象深刻的莫過於2025年2月兩人在白宮橢圓形辦公室公開決裂，當時川普當眾斥責澤倫斯基。
近期，兩人再度發生爭執。川普將能源價格高漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅切斷對烏克蘭的情報支援。澤倫斯基則反批，川普的立場無異於變相鼓勵俄羅斯繼續攻擊烏克蘭。
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因為在他眼中，普亭是發動侵略的領導人，也是造成死亡的殺人兇手，根本不應被視為朋友；他還以二戰稱希特勒為朋友作比喻。 川普先在中國舉行的峰會上稱普亭為「朋友」，幾天後又在Truth Social上傳兩人握手照片，並配文寫下「我的朋友」，引發關注。 川普把能源價格高漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅切斷情報支援；澤倫斯基則認為這等於變相鼓勵俄羅斯持續攻擊烏克蘭。
精華 FAQ
因為在他眼中，普亭是發動侵略的領導人，也是造成死亡的殺人兇手，根本不應被視為朋友；他還以二戰稱希特勒為朋友作比喻。
川普先在中國舉行的峰會上稱普亭為「朋友」，幾天後又在Truth Social上傳兩人握手照片，並配文寫下「我的朋友」，引發關注。
川普把能源價格高漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅切斷情報支援；澤倫斯基則認為這等於變相鼓勵俄羅斯持續攻擊烏克蘭。
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