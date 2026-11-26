義大利外交部長塔加尼。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 科威特一處重要設施遭無人機攻擊，導致2名義大利技術人員死亡；義科兩方指控伊朗，但伊朗強烈否認並稱未在當地發動行動。

科威特今天遭無人機 攻擊，造成兩名義大利人喪生。義大利與科威特均指控伊朗 發動攻擊，但伊朗否認涉案。

路透報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在羅馬向參議院表示，兩名死者是德國 國防集團萊茵金屬（Rheinmetall）旗下義大利子公司Rheinmetall Italia的技術人員，伊朗無人機襲擊時，兩人正在科威特一處防空監控站。

塔加尼表示：「根據科威特傳來的消息，一場猛烈爆炸發生後，我們的兩名同胞喪生。另有兩人受傷，分別是一名巴基斯坦籍人士及一名科威特陸軍上尉。」

科威特國防部證實，兩名義大利人傷重不治。而國防部最初通報，一處「重要設施」遭到伊朗攻擊，墜落的殘骸造成4人受傷。

科威特國防部表示，另外兩名傷者分別為科威特籍及巴基斯坦籍，這起攻擊也造成財物損失。

伊朗官方媒體今天則報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）否認伊朗攻擊科威特一處「重要」設施，並稱伊朗部隊未在該地區發動任何攻擊或軍事行動。

伊朗駐羅馬大使館也在社群平台X發文，斷然否認伊朗以無人機攻擊科威特軍事設施的說法。

塔加尼告訴義大利艾吉新聞社（AGI），義大利將就此事向伊朗大使館提出交涉。他呼籲審慎行事，並表示沒有必要攻擊與伊朗接壤、但未參與戰爭的阿拉伯國家。

這場中東衝突始於今年2月28日美國聯手以色列對伊朗發動攻擊，戰火在那之後擴大，伊朗也對以色列及設有美軍基地的波斯灣阿拉伯國家發動攻擊。

本月稍早，伊朗表示，在美國攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的格什姆島（Qeshm Island）後，伊朗已對美國位於科威特的無人機及飛彈設施發動攻擊。