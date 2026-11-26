英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國與歐盟簽署的新協議設10年終止條款，若提前退約須支付賠償；英國政府稱可促進出口，但在野黨已揚言上台後廢除。

英國政府今天證實，首相柏能為重啟英歐關係，上周與歐盟 達成的貿易協議 設有10年終止條款。右派在野黨保守黨與英國改革黨領袖則暗示，若在下屆大選勝選，可能尋求廢除協議。

法新社報導，英相柏能（Andy Burnham）與歐盟高層11月20日在布魯塞爾簽署3項協議，以改善英國脫歐後的短期關係，雙方長期關係如何走則留待日後決定。

協議中包括所謂的食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施（SPS）協議。英國政府表示，這項協議2028年生效後，將大幅減少食品和飲料出口的繁文縟節，可為英國經濟帶來51億英鎊（約66.8億美元）的產值。

英國政府今天公布的協議法律文本顯示，任何一方若在協議生效後的10年內終止協議，須支付「合理且合乎比例的費用」，重建因協議而撤除的邊境檢查設施。

柏能的副發言人告訴記者：「這項終止條款是國際條約的標準慣例，而且對包括歐盟在內的雙方一體適用。」

英國官員表示，若雙方無法就賠償金額達成共識，將交由國際仲裁庭裁決。

一名歐盟外交官告訴法新社，這項互惠條款「讓協議得以穩定地發揮效益」。

倫敦智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）主任葛蘭特（Charles Grant）表示，英國國內對英歐關係的未來仍爭論不休，這項條款對歐盟而言「合情合理」。他告訴法新社：「這就是一份保單。」

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）本周表示，他將「廢除」這項重啟協議；保守黨（Conservative Party）黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）今天則說，她「不支持」柏能的做法。

11月20日的峰會也同意連結雙方的排放權交易機制，並讓年輕人可以在英國與歐盟之間跨境求學和工作。

柏能政府今天正式將落實貿易與電力協議所需的法案送交國會。

工黨（Labour Party）今天證實，國會議員將於12月7日首度就這些法案進行辯論，預期隨後將進行表決。