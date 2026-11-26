荷蘭政府反對美國加碼限制艾司摩爾對中出口。路透

AI摘要 文章摘要整理： 荷蘭政府反對美國MATCH法案擴大限制ASML對中國出口，認為美方境外管轄不當，並表示若法案通過將設法反制。

荷蘭政府表示，將反抗美國進一步限制艾司摩爾（ASML）對中國銷售的計畫，宣稱此舉將對這家歐洲市值最高的企業構成威脅。

彭博資訊報導，美國旨在防止中國取得半導體零組件的「MATCH法案」，將迫使荷蘭等盟國強化先進設備的出口管制，包括總部位於荷蘭費爾德霍芬的ASML所生產的晶片製造設備。荷蘭貿易部長史卓瑪26日在國會表示，荷蘭政府反對這項法案的境外管轄效力。

史卓瑪說，「美國不是費爾德霍芬的老闆」，「美國對荷蘭和艾司摩爾擁有的技術實力有幾分妒嫉，他們非常希望本國也具備這種能力，但他們沒有。在良好的夥伴關係下，雙方都能從中獲益，但目前的夥伴關係並不對等」。

史卓瑪說：「如果這項法案真的過關，我們將竭盡所能阻止其實施。」他拒絕具體說明荷蘭政府可能採取哪些因應措施，「如果真的付諸實行，我們就必須認真考慮如何反制。不過，荷蘭內閣手上還有許多選項」。

儘管艾司摩爾從未獲准向中國出貨最先進的極紫外光（EUV）微影設備，但MATCH法案預料將擴大限制範圍，波及艾司摩爾對中銷售浸潤式深紫外光（DUV）微影設備及提供維修服務。中國是這家晶片設備商最大的市場之一，預料將貢獻今年約五分之一的營收。

荷蘭數月來致力阻止MATCH法案過關，史卓瑪這番言論顯示荷方措辭轉趨強硬。荷蘭政府正積極遊說，力阻這項法案納入美國即將推出的國防法案，因為MATCH法案若單獨審議，過關機率較低。全球只有艾司摩爾能生產製造先進晶片所需的微影設備，這些晶片應用於人工智慧（AI）資料中心與智慧手機。