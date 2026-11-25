聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 聯合國人權高專圖克警告，以色列在約旦河西岸與加薩的行動正使巴勒斯坦人面臨更高暴行罪風險，並呼籲各國立即介入預防。

聯合國 （UN）今天警告，以色列 對巴勒斯坦人犯下暴行罪的風險日益升高，敦促所有國家立即採取預防行動。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）發表聲明說：「以色列政府最高層級的代表一再表明，要在約旦河西岸（West Bank）推動兼併、種族清洗及連坐處罰等政策。」

根據聲明：「整個社會煽動仇恨及鼓動實施構成暴行罪的侵害行為—包括戰爭罪、違反人道罪，甚至種族滅絕罪—一直駭人聽聞。」

圖克表示，他的辦公室一再警告，以色列在加薩 （Gaza）的行動有對巴勒斯坦人作為一個群體的「存續構成真實威脅」的風險。

加薩210萬人口大多流離失所，住在當地的帳篷或臨時避難所。以色列軍方表示，掌控加薩超過60%的土地。

圖克說：「我對約旦河西岸（West Bank）和加薩各地日益普遍且有系統的侵害行為極度憂心…我們的警告未獲重視，暴行罪持續重演。」

「平民持續遭到殺害，數以十萬計巴勒斯坦人被迫流離失所，而以色列高階官員的言論顯示，他們有意讓這些人永久流離失所。」

以色列於1967年起占領約旦河西岸。自從巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊以色列而引發加薩戰爭以來，當地暴力事件急劇增加。

圖克強調：「所有國家都有義務立即採取行動，防止針對巴勒斯坦人的暴行罪繼續發生。」