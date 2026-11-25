哥倫比亞一夥武裝歹徒搶劫運鈔車未遂，轉而闖入卡他赫納一家超市挾持人質。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哥倫比亞一夥武裝歹徒搶運鈔車未遂後闖入卡他赫納超市挾持約30名人質，經數小時談判與凌晨攻堅後，全數獲救，1名挾持者喪命。

哥倫比亞 一夥武裝歹徒搶劫運鈔車未遂，轉而闖入卡他赫納一家超市挾持人質，安全部隊今天凌晨攻堅。總統艾思普雷雅表示，人質已全數獲救，1名挾持者在救援行動中喪命。

綜合法新社與路透報導，哥倫比亞總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）表示，這夥武裝男子原先企圖劫持一輛從購物中心運送現金的運鈔車，由於警方迅速反應宣告失敗，隨後逃進連鎖超市Exito的一家分店並挾持人質。

當局稍早表示，經過數小時談判，最初遭挾持的約30名人質中已有10人獲釋，其中包括數名年長女性。

安全部隊攻入超市前，現場傳出數聲爆炸巨響，當時據信屋內仍有約20人遭武裝男子挾持。

法新社記者在攻堅行動展開前，曾目擊一架警用直升機在超市上空低空盤旋。

路透影像顯示，大批重裝軍警聚集在卡他赫納拉卡斯特亞納區（La Castellana）這家超市外。卡他赫納以擁有城牆環繞的殖民時期歷史城區作為觀光勝地而聞名。

警方稍早在社群媒體 發文表示：「我們已在跨機關協調下，部署所有人力、技術與專業資源，以保護仍在店內的民眾，並確保他們平安獲釋。」

相關單位並未立即公布挾持者或人質的身分細節。

社群媒體昨天稍早流傳的畫面顯示，店內有部分民眾跪在玻璃窗前，雙手似乎遭到綑綁；路透無法立即獨立查證這些影像。