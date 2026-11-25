神舟24號太空船25日升空。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 過去24小時內，中俄美歐罕見同步進行太空發射；中國神舟24號搭載外籍載荷專家升空，SpaceX、俄羅斯貨運船及亞馬遜衛星也各自完成任務。

中國媒體澎湃新聞今天綜合各方消息報導，在過去24小時內，中國、俄羅斯 、美國和歐洲罕見地都進行太空發射。

澎湃新聞報導，搭載神舟24號載人太空船的長征2號F遙24運載火箭今天上午8時18分在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，太空船與火箭分離，進入預定軌道。

這次神舟24號任務搭載一名巴基斯坦 載荷專家（負責在太空做科學實驗）同行，這是中國載人航天（太空）工程實施以來，首次中外太空人 同艙在軌聯合飛行，也是中國空間站首位外籍太空人到訪。

中國官媒央視新聞引述中國載人航天工程辦公室消息，神舟24號在上午11時56分成功對接空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約3.5小時。

美國太空探索科技公司（SpaceX）則在太平洋時間24日上午8時8分（美東時間24日上午11時8分）使用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）執行USSF-266任務，一級火箭成功回收，這是SpaceX今年第130次發射。

USSF-266任務屬美國國家安全太空發射任務，載荷被列為機密，SpaceX未公布具體內容，外界推測發射的是「星盾」（Starshield）衛星。

中國官媒新華社報導，俄羅斯「進步MS-36」貨運太空船24日從哈薩克境內的拜科努爾太空發射場（Kosmodrom Baykonur）發射升空，前往國際空間站。

據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）發布的消息，搭載「進步MS-36」貨運太空船的「聯盟-2.1b」運載火箭於莫斯科時間24日下午1時17分（美東時間24日上午5時17分）左右發射升空。太空船已進入預定軌道。此次將為國際空間站送去超過2.4噸貨物，包括空間站乘組工作和生活所需物資、科學實驗設備等。

美國亞馬遜公司36顆低地軌道衛星在當地時間24日從法屬圭亞那太空中心（Centre Spatial Guyanais）成功發射，約2小時後到高度約460公里的近地軌道。此次發射任務由歐洲「阿利安6型」（Ariane 6）運載火箭執行。

法國阿利安太空公司（Arianespace）公布，這是「阿利安6型」火箭自2024年7月首飛以來執行的第10次發射任務。亞馬遜低地軌道衛星計畫是亞馬遜公司旗下的衛星寬頻網路計畫，目標是通過在低地軌道部署數千顆衛星，為用戶提供網路服務。