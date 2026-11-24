根據政府每五年一次的調查，日本全國共有900萬戶空屋，大約是1993年448萬戶的兩倍，創下歷史新高，而空屋數量激增已成為日本各地嚴重的社會問題。路透

AI摘要 文章摘要整理： 日本空屋數已增至900萬戶、占比13.8%，高齡化與繼承問題使空屋在都會與地方同步惡化，地方政府正以媒合與拆除等方式應對。

五年一次的官方調查顯示，截至2023年10月，日本 全國共有900萬戶空屋，大約是1993年448萬戶的兩倍，創下歷史新高，而空屋數量激增已成為日本各地嚴重的社會問題，

每日新聞報導，空屋占所有住房的比率也達到了創紀錄的13.8%，據野村綜合研究所預測，到了2043年，空屋率將上升至25.3%，意味著每四戶房屋中就有一戶無人居住。

空屋問題通常被認為是農村地區的普遍現象，但在以高檔住宅區聞名的東京世田谷區，空屋數多達58,850戶，高居全國之冠。世田谷區建築安全科空置及破舊建築措施負責人千葉妙子表示，人口高齡化及核心家庭增加是空屋逐漸形成的重要原因。

日本地方政府開始想方設法解決空屋增加問題，從媒合買賣、翻修拆除到開徵空屋稅，希望讓閒置房產重新活化。例如，世田谷區2021年與民間企業合作推出「空屋活用導航」服務，協助民眾處理繼承房屋、翻修及拆除等問題，並積極媒合屋主與承包商。

防止房屋空置也需要父母、子女和其他親屬提前準備。有些房屋因繼承人難以割捨而閒置，還有一些是因為繼承人眾多無法聯繫到部分繼承人，致使拆除工作停滯不前。

另一原因是房產稅制度下的優惠政策。由於房屋一旦被拆除，土地變成空地，優惠政策就會失效，因此業主往往傾向於讓房屋保持原狀。為解決此問題，地方政府可依據一項新法律將有倒塌風險的空屋指定為「特定空屋」，若情況未改善，政府不僅可取消房屋稅收優惠，甚至可透過行政手段拆除這些房屋。