不滿政府經濟政策與削減預算措施，比利時的工會今天再度發動全國性大罷工。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 比利時工會抗議政府財政緊縮與生活成本上升，發動全國大罷工，逾5萬人上街，並造成布魯塞爾交通及多座機場航班大幅停擺。

不滿政府經濟政策與削減預算措施，比利時的工會今天再度發動全國性大罷工 ，超過5萬人走上布魯塞爾街頭示威遊行，市區交通和比利時的機場運輸均受到大幅影響。

比利時今天的全國大罷工由ACV-CSC、FGTB-ABVV及SYNOVA等大型工會發起，目的是抗議聯邦政府的財政緊縮政策以及經濟問題使生活成本上升。

今天上午，來自比利時各地的罷工參與者陸續抵達布魯塞爾，並在布魯塞爾北站聚集。參與罷工的民眾除了手持標語、大喊口號外，也有人吹奏樂器、鳴汽笛並施放各色煙霧彈。

與工會成員一同前來參加遊行的公車司機奧利維告訴中央社記者，聯邦政府的緊縮改革直接影響了勞工的權益，包含改變退休制度，直接影響退休金、薪資購買力下降，提升了生活成本。

奧利維的一名同事則說，過去幾個月以來已經有數次針對政府緊縮政策的示威，但政府始終沒有聆聽勞工的聲音，「這是為什麼今天我們仍然在這裡的原因」。

遊行隊伍於上午11時左右從布魯塞爾北站出發，沿著布魯塞爾內環道前進，遊行的終點為布魯塞爾南站。沿路有各種短講活動、發放倡議傳單，也有參與團體設計互動遊戲，讓民眾使用物品投擲比利時政治人物的人形立牌。

除了工會外，包含近日多次上街遊行爭取教育平權並反對提升教育成本的學生團體在內，許多不同背景的組織都聲援罷工示威，並藉由遊行表達各自的立場與訴求。

受到罷工遊行的影響，布魯塞爾市區內多條主要道路都封鎖，路面電車與地鐵也幾乎都停駛，僅零星路線維持最低限度營運。至於航空交通，同樣因為罷工而受到衝擊，布魯塞爾機場與沙勒羅瓦機場取消了今天絕大多數的航班。

截至比利時時間23日下午1時左右，警方估計約有5萬人走上街頭，工會團體則尚未公布自行預估的數字。