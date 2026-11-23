烏克蘭近來加強對遠離前線的俄羅斯目標發動攻擊，這兩起攻擊發生在利比亞港口班加西（Benghazi）附近。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭宣稱在利比亞班加西附近海域以無人艇攻擊2艘俄船，其中1艘護衛艦沉沒，並引發聯合國對利比亞被捲入外國衝突的警告。

兩艘俄羅斯 船舶昨天在北非國家利比亞附近海域遇襲，烏克蘭 總統澤倫斯基 今天表示，攻擊行動是烏方所為，並指其中一艘已經沉沒。這是俄烏戰火外溢的最新事例。

法新社報導，烏克蘭近來加強對遠離前線的俄羅斯目標發動攻擊，昨天的這兩起攻擊發生在利比亞港口班加西（Benghazi）附近。

不過，聯合國（UN）譴責這些攻擊，警告利比亞內戰後仍處於分裂狀態，不應淪為「外國衝突的戰場」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台X發文表示：「這一切都發生在利比亞附近海域。我軍部署7艘烏克蘭製無人艇。儘管敵方竭盡所能抵擋攻擊，俄羅斯小型護衛艦水星號（Merkury）仍遭擊沉。」

根據澤倫斯基的說法，水星號是俄方「最新船艦之一」，在2023年服役，亦即俄羅斯對烏克蘭進行全面戰爭期間。

他補充道：「我們的第2個目標是俄羅斯乾貨船安加拉號（MV ANGARA），敵方用它來運送武器。結果：命中目標。」

澤倫斯基表示，對水星號的攻擊也摧毀一架卡-27（Ka-27）軍用直升機。

在此之前，俄羅斯一艘貨船21日在波羅的海東部、靠近芬蘭海域處遭無人機攻擊。芬蘭方面表示，這起攻擊是烏克蘭所為。