印度總理莫迪（Narendra Modi，右）23日在接見尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah，左）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 莫迪接見首度訪印的尼泊爾總理夏哈，宣布約16億美元援助，並與尼方簽署8份合作備忘錄，強化災後重建與多領域合作。

印度 總理莫迪（Narendra Modi）今天在接見尼泊爾 總理夏哈（Balendra Shah）後，宣布將提供1500億盧比（約16億美元）的經濟援助給尼泊爾。

夏哈22日抵達印度，進行為期兩天的國事訪問，這是他今年3月宣誓成為尼泊爾第47任總理後，首度訪問印度。

莫迪與夏哈就雙邊合作的關鍵領域、共同關心的區域問題、全球局勢等議題充分討論，他們今天下午一起現身於海德拉巴宮（Hyderabad House）舉行的聯合記者會。

莫迪在聯合記者會中告訴包括中央社在內的媒體記者：「我很高興，也十分歡迎夏哈在上任後首度訪問印度，他雖是全球最年輕的國家領袖之一，但幾個月前在聯合國 發表談話時，我們清晰地看見他的遠見，在稍早（與我）的會談中，我也感受到他對尼泊爾的未來，以及（尼泊爾）與印度的關係，有著清楚的願景與堅定的承諾。」

莫迪表示，印度和尼泊爾不只是鄰邦，兩國間有著長遠的信任與友誼，「我們有相似的遠景與挑戰，也會在困難時相互扶持，我們要對在尼泊爾洪災逝去的生命，表達最深切的哀悼。」

莫迪指出，印度會堅定不移的支持尼泊爾，並當場宣布，印度將提供1500億盧比援助尼泊爾，其中包括350億盧比（約新台幣124億元）用於災後重建及新建基礎設施的無償援助，以及幫助尼泊爾獲得能源，金額約1150億盧比（約新台幣407億元）的信用額度。

莫迪說：「為了支持尼泊爾的重建與發展，我們宣布進行價值2400億尼泊爾盧比（約16億美元）的合作發展計畫。」他表示，這筆援助將有助於尼泊爾復原基礎設施、重建社區，並支持失去家園和生計的民眾。

莫迪也提到，印度多年來一直是尼泊爾石油產品與其他生活必需品的可靠供應國，即便今年石油供應面臨嚴峻挑戰，但印度仍維持供應尼泊爾燃料、化肥與其他必需品。

夏哈在記者會中表示，他很感謝印度在這兩天的熱情款待，也邀請莫迪訪問尼泊爾。

夏哈提到印度和尼泊爾間深厚的友誼，並稱這樣親近而真摯的情誼難以言喻，尼泊爾8月發生嚴重洪災，造成約1500人喪命、超過5200人失蹤，財損更不計其數，他十分感激印度在尼泊爾發生災情的當下及災後所提供的援助，並強調兩國間有著團結、互信、合作的精神。

夏哈告訴包括中央社在內的媒體記者：「印度和尼泊爾間的連結，猶如喜馬拉雅山般堅若磐石、也像大海般遼闊，我們之間的關係如此深厚，實在難以言喻，印度做為尼泊爾可靠、值得信賴的鄰邦，始終在我們面對困境時，第一時間伸出援手，我要為此向印度政府、人民致上誠摯的謝意。」

夏哈此次訪問印度期間，雙方也簽署了包括公務員人力培訓、太空研究、衛生和醫藥、城市發展、阿育吠陀（Ayurveda）和傳統醫學等領域，共8份合作備忘錄（MOU），期待雙方能有進一步合作。

除了今天與莫迪的會談，夏哈於抵達新德里後，已先前往聖雄甘地（Mahatma Gandhi）紀念壇致意，也拜訪印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu），並與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤。