綽號「矮子伊西德洛」的毒梟梅沙（中），在墨西哥國防部（SEDENA）與美國情報機構合作的行動中落網。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥軍方在西納羅亞州逮捕FBI十大通緝犯毒梟梅沙，行動引發槍戰與後續暴力事件，美國並懸賞500萬美元追捕其相關線索。

墨西哥 軍方今天宣布，已逮捕一名名列美國聯邦調查局十大通緝要犯的販毒集團首領。逮捕行動期間，雙方曾爆發激烈槍戰，行動結束後，當地也接連發生暴力事件。

影片來源：YouTube@New York Post

法新社報導，墨西哥國防部在社群平台X指出，特種部隊昨晚在西北部西納羅亞州（Sinaloa）逮捕綽號為「矮子伊西德洛」（Chapo Isidro）的毒梟梅沙（Fausto Isidro Meza），及其販毒集團的另外兩名領導人。

當地媒體報導，墨西哥部隊與幫派成員在城鎮瓜薩維（Guasave）爆發槍戰，導致周邊地區陷入恐慌，並波及一場職業棒球賽。

墨西哥軍方表示，44歲的「矮子伊西德洛」涉嫌領導販毒集團「貝爾川雷瓦」（Beltran Leyva），該集團與勢力龐大的西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）內兩個敵對派系之一結盟。

與他一同落網的，還有據稱是他副手的人，以及另一名被指認負責財務運作的男子。

根據軍方，墨西哥空軍飛機已將3人送往首都墨西哥市（Mexico City），他們將「交由具管轄權的檢察機關處理」。

逮捕行動結束後，西納羅亞州多地爆發暴力事件，道路被設置臨時路障，這樣的情況與近期其他幫派首領落網後類似。

「矮子伊西德洛」在墨西哥和美國都面臨刑事指控。

美國聯邦調查局（FBI）將他列為十大通緝要犯，美國國務院則懸賞500萬美元，徵求有助逮捕他的線索。

根據聯邦調查局的通緝令，他的販毒集團將大量海洛因、甲基安非他命（methamphetamine）、古柯鹼、芬太尼（fentanyl）及大麻運進美國。