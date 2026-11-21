冰毒。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國駐墨西哥大使館指控中國向墨西哥販毒集團供應製毒前驅化學品，並稱相關原料可製造大量冰毒；中方則反批美方抹黑並否認指控。

美國駐墨西哥大使館 在X平台發文，指控中國向墨西哥毒販供應製冰毒的前驅化學品，並強調「不只芬太尼 ，中國也是用來製造其他合成毒品，例如冰毒的前驅化學品的主要來源」。

美國駐墨西哥大使館20日在X平台發文，引述美國司法部指單是2025年9月的一周，美國有關當局就查扣了超過300噸來自中國的前驅化學品（chemical precursor），這些化學品原定運往墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）。

貼文表示，這些化學品可以用來製造19萬公斤的甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒），估計價值 5.69億美元。

美國駐墨西哥大使館18日曾在X平台發文，指「芬太尼並非來自墨西哥，其原料主要來自中國」。芬太尼是利用前驅化學品製成，而根據美國緝毒局（DEA）的資料，中國企業是販毒集團取得這些化學品的主要來源之一。

香港南華早報今天報導，針對18日的貼文，中國駐墨西哥大使館在數小時內回應，指美國駐墨西哥大使館「抹黑中國」，並指美國的芬太尼問題「根源在於其自身的監管缺失與藥物濫用」。

報導表示，針對20日的貼文，中國駐墨西哥大使館未有回應。

中國是墨西哥販毒集團獲取芬太尼原料的主要來源。美國總統川普以中國防治芬太尼不力為由，在2025年2月和3月各對中國加徵10%關稅。同年10月川普與中國國家主席習近平在韓國釜山會面後，同意把與芬太尼相關的關稅調降至10%。