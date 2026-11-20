由英法領銜、支持烏克蘭的「志願者聯盟」19日在柏林開會，烏克蘭總統澤倫斯基也出席。路透

AI摘要 文章摘要整理： 金融時報報導，川普政府要求俄烏在明年1月初前達成和平協議，美方特使近期加速穿梭斡旋，但烏方憂心將被迫接受不利條件，俄方則不急於快速談成。

英國金融時報(Financial Times)20日引述4位聽取相關討論簡報的人士報導，川普 政府已告知歐洲及烏克蘭官員，要基輔在明年1月初前，和莫斯科達成和平協議。對此，白宮尚未置評。

美國中東特使兼和平任務特使威科夫與總統川普女婿兼美國和平任務特使庫許納，11月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，恢復和俄烏代表的談判。美國與以色列 2月底聯手對伊朗開戰後，談判就為之中斷。

川普所屬的共和黨在3日美國期中選舉大敗，喪失對國會兩院的掌控。民主黨可望更大力支持基輔和施壓莫斯科。

川普本周在深圳與俄羅斯 總統普亭會面。之後川普指稱，普亭已表明，莫斯科準備好（迎接）和平。威科夫及庫許納近幾天在莫斯科、愛爾蘭首都都柏林及柏林，和俄烏歐官員舉行一連串會議，傳達這種急迫感。1位歐洲官員在與威庫會面後說，美方正大力推動，而有些人擔憂，烏克蘭將需要做出很多讓步，才能接近達成協議。

另1位歐洲官員也說，美方很急、普亭則不急。

1位烏克蘭高官表示，上述時間表已加深基輔內部，對烏克蘭總統澤倫斯基恐在明年1月民主黨開始掌控國會兩院前，就被迫按莫斯科提出的條件達成協議。該高官認為，川普喜歡普亭，「川普想在明年1月前完成這一切」；若協議在明年1月前進展順利，那俄國就可以擁有更佳的條件。

2位官員提到，至少2位美國官員已暗示，川普可能在12月由他擔任東道主的佛州20國集團（G20）峰會，和歐洲領袖就如何讓俄烏終戰舉行會談。

但1位法國高官說，由於烏克蘭尚未獲邀參加這次G20峰會，因此歐美將不會舉行關於烏克蘭的談判。川普已邀普亭參加，但普亭尚未表示，他是否會參加。

2位聽取克里姆林宮思維簡報的人士說，俄國想藉由計畫好的空襲行動，在未來談判時增加對烏克蘭的影響力及優勢。這使莫斯科不太可能會同意迅速達成協議。