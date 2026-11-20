歐盟高層20日與英國首相柏能（Andy Burnham）舉行峰會後敲定一系列協議。圖為歐盟旗幟。路透

AI摘要 文章摘要整理： 英國首相柏能與歐盟高層在布魯塞爾會談後敲定多項協議，雙方同意放寬食品貿易並推動青年流動，象徵脫歐後關係逐步修復。

歐盟 高層今天與英國首相柏能（Andy Burnham）舉行峰會後敲定一系列協議。歐盟理事會主席柯斯塔表示，歐盟願意與英國建立「盡可能緊密的關係」。

法新社報導，柏能在布魯塞爾與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及柯斯塔（Antonio Costa）舉行峰會，尋求在英國脫歐 （Brexit）多年後重新調整彼此關係。

英國與歐盟在峰會上敲定多項協議，包括放寬食品貿易及促進青年流動，以重新調整雙邊關係，但延後處理大學學費協議。

柯斯塔告訴柏能：「我們非常關注你重新提出的共同未來討論…誠如你所知，我們仍願意讓歐盟與英國建立盡可能緊密的關係。」

英國廣播公司（BBC）報導，柏能表示，這是「歷史性時刻」，也是英國與歐洲的好日子，雙方共同達成的協議是「雙贏」。

他指出，英國民眾「希望（與歐盟）達成更好的協議」，「而不是我們最終落實的硬脫歐（hard Brexit）」。

美聯社報導，柏能說，這場峰會是修補英國脫歐造成長達十年損害的一步。他提及，英國與歐盟正在「重建多年前遭到破壞的橋梁」。

他表示：「今天，我們透過與老朋友重新建立聯繫，與最親近的鄰國們及最大市場建立更具建設性的關係，結束長達10年的停滯與分裂。」