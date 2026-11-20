日本首相高市早苗。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗與川普通話約20分鐘，聽取其對美中俄峰會的說明，並就印太與烏克蘭等議題交換意見；她同時表示日美在國際刑事法院理念上有分歧，但仍將深化合作。

日本共同社凌晨報導，日本首相高市早苗 19日晚間與美國總統川普 舉行了電話會談。川普介紹了美中俄首腦會談與美中首腦會談的結果。電話會談後，高市在公邸接受媒體採訪說：「獲得了詳細的說明。我們就包括印度 太平洋局勢和烏克蘭局勢在內的國際社會諸多課題坦率交換了意見。」

報導稱，會談舉行了約20分鐘。根據高市介紹，川普是在從中國深圳返美的總統專機上打的電話。高市則是回國後在公邸參加了電話會談。報導稱，川普5月訪華後也在專機上與高市通了電話。

關於三國領導人在「和平宣言」中提及國際刑事法院，日本放送協會（NHK）報導稱，高市早苗表示，日本和美國在理念上存在分歧，但外相茂木敏充和國務卿魯比歐仍在保持溝通。日本的立場是與相關國家合作，加強法治，她已經向川普總統傳達了這一立場，她相信川普總統能夠理解。

昨天美中俄峰會後發表的「和平宣言」中第三條指稱，三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。

NHK報導稱，19日晚，日本首相高市早苗與美國總統川普通了電話。之後，高市早苗告訴媒體，她已了解了美中俄三國領導人會晤的內容，並就國際社會面臨的各種問題坦誠交換了意見。報導稱，電話通話於昨晚10點30分左右在總理官邸進行，持續了約20分鐘。

報導稱，會後，高市首相告訴媒體，「川普總統詳細解釋了最近舉行的美中峰會和美中俄峰會的情況。我們坦誠地就包括印太地區局勢和烏克蘭問題在內的各種國際問題交換了意見。」

高市表示：「我們一直與美國就包括加強日美同盟和印太地區局勢在內的諸多問題保持密切溝通。我們將把日美關係——美國現在是我們最值得信賴的盟友——提升到更高水平。我們也希望與盟友和志同道合的國家密切合作，維護和加強自由開放的國際秩序。」