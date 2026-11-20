泰國外長向彭博證實，在美方壓力下，將開放美豬進口，恐對國內已經虧損的養豬業再造成衝擊。 路透

AI摘要 文章摘要整理： 泰國為換取對美出口競爭力，決定開放美豬進口，但仍堅持不准萊豬入境；此舉雖讓美豬獲得新市場，卻可能加劇泰國豬農的價格壓力與虧損。

泰國 在與美國的貿易談判中跨越了一條以前不曾跨越過的紅線，開放美國豬肉進口到其國內市場，這將對已苦於應付供應過剩和低迷價格的國內豬農造成更大衝擊。但泰國當局強調，將不開放使用瘦肉精的萊豬進口。

彭博資訊報導，在兩國本周宣布的貿易協議主要條文當中，豬肉是泰國承諾將進一步對美國開放市場的產品之一。雖然最終協議尚未正式簽署，但泰國也承諾會對一系列美國產品降低關稅和其他貿易壁壘。

這項讓步凸顯出，泰國為了維持該國出口品在美國市場的競爭力，所做出的妥協；美國為泰國最大的海外市場。泰國外長希哈薩向彭博證實，開放美豬是美泰協議的一部分，並表示曼谷必須做出一些「犧牲和讓步」。

豬肉長期以來都是在泰國受到保護的一項農產品。該國多年來一直抵禦住美國的要求開放市場壓力，包括因為萊克多巴胺的問題，但如今卻將開放市場給這個全球數一數二大的豬肉出口國。

泰國商務部20日稍晚表示，該國將不會開放使用瘦肉精的美國豬肉進口，那違反了該國的食安標準。

對美國豬農來說，泰國將提供他們一個全新、但不大的市場。美國肉類出口協會執行長哈爾斯壯估計，每年出口泰國的豬肉可能達到1,000萬至2,500萬美元，僅占去年美豬出口的不到1%。

但對泰國豬農的影響可能會大得多。該國自己生產的豬肉就幾乎足以滿足所有內需，進口豬肉只占其消費約1%。當地豬農擔心，就算進口數量不多，更便宜的美豬也可能進一步打壓價格。

事實上，早在面臨美豬競爭之前，該國養豬業就已在持續虧損。泰國養豬戶協會表示，由於生產超過消費，該國豬農在2023至2025年間已合計虧損367億泰銖（11億美元），且今年仍持續虧損。泰國今年的豬肉產出預計將從2023年的2,030萬頭，增長至2,430萬頭，其中國內消費約占95%。

開泰研究中心表示，泰國豬農也面臨到嚴重的價格劣勢，國產豬肉約比美豬貴35%。該中心估計，擴大美豬進口可能導致泰國養豬業產值萎縮約1,120億泰銖，影響約14.9萬名豬農，這些豬農逾97%為小農。在多年虧損後，泰國豬農戶數已在2021至2024年間減少逾五分之一。

泰國商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，為保護國內農家，有些農產品將獲得保護措施，包括進口配額和其他管制。她也強調，開放市場並不代表美國產品就會被大量購買，「到頭來，決定要不要買的還是消費者和企業」。