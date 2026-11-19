美國中央情報局前高階官員凱爾頓近期分享冷戰時期派駐布拉格的經歷，揭露當時捷克斯洛伐克共產政權的國家安全機關StB嚴密監控的手法。圖片為捷克首都布拉格。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 前CIA高階官員凱爾頓回憶冷戰時在布拉格被StB全方位監控，對方透過竊聽、跟蹤與美人計尋找弱點，凸顯情報戰同時也是心理戰。

美國中央情報局（CIA ）前高階官員凱爾頓（Mark Kelton）近期分享冷戰時期派駐布拉格的經歷。他回憶，當時捷克斯洛伐克共產政權的國家安全機關StB嚴密監控他，並派女性接近他，藉此建立關係、尋找弱點，還試圖將他與未婚妻拆散。

凱爾頓近期出席布拉格列支敦士登宮舉行的研討會。擁有34年情報工作經驗的他，在1980年代初期首次派駐海外便來到布拉格，並在當地工作兩年。

凱爾頓接受布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）專訪回憶，他在1981年完成研究所學業後，加入CIA擔任軍事分析員，研究蘇聯軍事事務。由於曾短暫接觸情報部門工作，官員認為他適合轉任情報員，便讓他接受完整的專業訓練。

凱爾頓原本預定派駐莫斯科，後來改派當時的捷克斯洛伐克首都布拉格。他說，改派布拉格反而成為自己職涯的重要起點，「我的情報工作就是在這裡學會的」。

● StB監控無孔不入 住所遭竊聽、慢跑行蹤也被盯

當時捷克斯洛伐克共產政權的國家安全機關StB，不僅負責鎮壓國內異議人士，同時監控外國外交人員，試圖確認CIA官員身分與其接觸對象，進而找出與西方情報機關合作的當地人士。

當時凱爾頓持有外交證件，職務為美國駐捷克斯洛伐克使館三等秘書。抵達前，CIA已替他設定密碼代號「Vodík 84」，其中Vodík是捷克語「氫」，84則代表他抵達的年份。

他說，美國駐外官方人員的密碼代號通常取自元素週期表，例如氫、鐵、氯等；英國外交人員則使用皇室頭銜作為代號。

凱爾頓透露，StB通常會在外國人員抵達初期暫時不採取明顯行動，之後才逐步展開監視及派遣線民接近。StB曾在他的住所安裝竊聽設備，監聽電話及日常談話；當他前往佩特任山（Petřín）慢跑時，監控人員也會逐分鐘記錄他的活動。

他回憶，當年曾為了確認未遭人跟蹤，刻意繞行一段長路，試圖秘密遞送一封信。當時正值1月，氣溫低於攝氏零度，他卻因緊張而滿身大汗、全身發抖，甚至不慎讓信件掉落地面，郵筒關閉時發出金屬撞擊聲響。這段經歷至今仍令他印象深刻。

凱爾頓強調：「情報工作不僅需要專業訓練，更須具備高度警覺與心理韌性。」

● 從心理分析到美人計 前情報官：理解對手如何觀察自己

凱爾頓曾在捷克檔案館閱讀StB為他建立的個人檔案，總計多達4冊，內容包括監控紀錄、線民報告、心理分析，以及StB對他是否為CIA情報官員的判斷。

對於StB所做的心理分析是否準確，凱爾頓認為，這並非最重要的問題。他指出，情報工作有一項原則，就是「我們自己怎麼想並不重要，重要的是對方看到了什麼」。

他說：「情報人員必須理解對手如何觀察自己，而不能只依照自身認知判斷情勢。」StB當時試圖確認他是否為正在執行任務的CIA官員，也設法透過女性接近他，藉此建立關係、尋找弱點。

不過，凱爾頓當時已有一名在英國大使館工作的未婚妻，因此StB也曾試圖拆散兩人，以創造接近他的機會。

●StB官僚化限制行動彈性 揭「海豚」監控術讓人放下戒心

凱爾頓分析，StB的情報體系高度官僚化，內部有大量報告與計畫，但實際執行時相當謹慎。他認為，這與當時的政治體制有關。由於首長不願承擔犯錯責任，加上擔心對美國採取行動可能引發外交爭端，因此相關計畫往往要求萬無一失。

然而，情報行動不可能完全按計畫進行，必須隨時因應狀況調整。凱爾頓認為，StB最大的弱點之一，就是缺乏容許犯錯與彈性調整的制度，導致執行人員過度謹慎。不過，StB在防禦性情報的工作能力，尤其是監視人員素質相當專業。

凱爾頓指出，StB有時會刻意讓被監視者發現跟蹤人員，讓對方記住監控者的外貌，之後再突然撤離，改用其他監控方式。

這種手法被稱為「海豚」（Dolphin），源自蘇聯情報機關KGB的術語，意指像海豚一樣在水面上下浮動：監控者有時現身，有時消失，之後再重新出現。

凱爾頓說，這種策略的目的，是讓目標人物產生錯誤的安全感，以為自己已擺脫監視，進而放鬆警戒、採取行動，最後讓監控人員掌握其活動。

他認為，冷戰時期的情報工作不只是技術與情報蒐集的競爭，更是一場心理戰。情報人員必須時時理解對手的觀察角度，並在高度不確定的環境中保持警覺。

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