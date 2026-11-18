AI摘要 文章摘要整理： 丕優研究指出，受穆斯林較高生育率影響，伊斯蘭教預計2035年超越基督教成全球最大宗教，且未來宗教人口版圖將明顯重心轉向非洲。

丕優研究中心(Pew Research Center)預測，伊斯蘭教將於2035年超越基督教，成為全球最大宗教，主因穆斯林生育率較高。報告也顯示，美國基督徒比率將在40年內跌破半數，非洲剛果將成為基督徒人口最多的國家。

美聯社報導，對於穆斯林人口之所以超越基督徒，「關鍵在於嬰兒，」丕優資深人口學家哈克特(Conrad Hackett)解釋說。根據數據，2020至2025年間，每名穆斯林婦女生育率為3.1人，基督徒為2.5人，其他所有女性的平均生育率為1.6，低於世代更替所需的2.1水準。

最新估計，2020年全球有22.7億名基督徒與20.2億名穆斯林。丕優預測，到2035年，全球將有25.7億名穆斯林與25.2億名基督徒。若趨勢持續，到2070年，全球穆斯林將超過36億人，基督徒則略低於30億人，其中美國在40年內，基督徒將不再占多數，基督徒目前占美國成年人62%，到2065年將降至50%以下。

丕優表示，全球人口預計在2020至2070年間增加29%。在分析的各宗教族群中，穆斯林與基督徒是預計人數成長速度跟得上全球人口成長的唯一兩個族群，基督徒成長30%，穆斯林成長80%。儘管印度教徒與猶太教徒的人數也成長，但占全球人口的比率下降。佛教徒的人數與全球占比都將縮水，部分原因是中國、韓國與日本人口預計減少。

到2070年，全球逾半數基督徒將住在撒哈拉以南非洲，其中剛果將超越美國，成為基督徒人數最多的國家，當地基督徒人數將增加逾三倍，來到2.99億人。到2070年，歐洲人口將減少17%，當地基督徒人數也將減少三分之一，從5.05億人降至3.24億人，穆斯林人口占比則從6%增至13%。

根據估計，2020至2025年間，穆斯林女性生育的嬰兒多於其他任何宗教的女性。穆斯林母親生下約2.52億名嬰兒，基督徒母親則生下2.08億名。若趨勢持續，到2070年，巴基斯坦將成為穆斯林人口最多的國家，其次為印度、奈及利亞與印尼；印尼目前穆斯林人口最多。

哈佛神學院(Harvard Divinity School)資深研究員吉娜·祖洛(Gina Zurlo)表示，有鑑於這些發展趨勢，基督徒與穆斯林的關係極其重要，「許多基督徒不樂見此事，這正引發更多焦慮。」

丕優宗教研究主任庫珀曼(Alan Cooperman)指出，預計穆斯林與基督徒人口的擴增，大多發生在他們已占多數的國家，而改變宗教只占很小一部分原因，「我不認為穆斯林人數增加，犧牲的是基督徒，」他補充說，「但我確實擔心有人利用這項結果發現，在標題或報導論述中，把這項發現講成某種衝突，說基督徒輸給穆斯林。」