沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「青年運動」的對戰正受挫，自身國內生活也受影響。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯雖受戰事與國內壓力影響，仍決定續打葉門戰爭，盼在6個月內讓友軍取得進展，再伺機談判。

沙烏地阿拉伯 與葉門叛軍「青年運動」的對戰正受挫，自身國內生活也受影響，但2名聽取過沙國簡報的西方官員說，利雅德決定繼續投入戰事，準備讓這場仗持續至明年一段時間。

路透社報導，沙烏地阿拉伯與「青年運動」（Houthi）今年夏天再度開戰後，已成為更大範圍的美國和伊朗戰爭中最激烈戰線。葉門有數千人在新衝突中死傷，並有數十萬人流離失所；沙烏地原本想吸引石油業之外的投資及舉辦全球性活動的計畫，也因此被打亂。

不過，上述2位要求匿名的西方消息人士透露，沙烏地阿拉伯官員如今預期，與青年運動的戰爭可能最多再打6個月，好讓其葉門友軍先取得地面戰進展，他們再與青年運動展開任何可能談判。消息獲得第3名熟知計畫的人士證實。

此外3名人士均表示，若美伊戰爭能在達成協議下結束，葉門衝突也可能逐漸停止。

第3名人士還說，沙烏地阿拉伯認為，美國川普（Donald Trump）政府若一改至今保留態度，轉為提供沙烏地在葉門的攻勢支援，便有助扭轉戰局，讓利雅德支持的部隊有機會在數週內取得他們想要的進展。

沙烏地阿拉伯在2015年首度介入葉門衝突，當時青年運動已奪下首都沙那（Sanaa）和大多數領土，沙烏地則率領阿拉伯聯軍試圖讓葉門政府重返執政。雙方在2022年達成停火。

今夏戰火重燃後，青年運動奪下葉門的紅海沿岸地區、取得具戰略重要性的曼德海峽（Bab el-Mandeb）控制權，還包圍位於葉門政府臨時首都亞丁（Aden）北方高地的城市塔伊茲（Taiz）。

儘管葉門政府軍10月曾發動反攻，奪回曼德海峽周圍領土，但上週末又為了保衛亞丁而撤軍，形同一大挫敗。

另一方面，沙烏地阿拉伯境內對於這場戰爭的公開論述也已逐漸改變風向，轉為更多承認其帶來的衝擊。

其中1名西方消息官員透露，沙烏地阿拉伯和葉門政府軍正在重新整隊，除了計劃阻擋青年運動朝亞丁推進，還可能將攻勢轉向東部戰線。