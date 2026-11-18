緬甸2025年3月發生強震，造成泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌，是曼谷唯一一棟遭震垮的建築，有95人不幸罹難。（歐新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 曼谷刑事法院認定中國中鐵十局（泰國）透過泰國人頭股東違法承攬建築業務，判主管張傳嶺3年徒刑、公司罰款100萬泰銖並停業。

泰國 審計大樓倒塌案出現司法新進展，曼谷刑事法院今天判處承包商中國中鐵十局（泰國）有限公司主管張傳嶺（Zhang Chuanling，音譯）有期徒刑3年、公司遭罰款100萬泰銖，認定這家公司利用泰國人充當人頭股東，違反外國企業法經營建築業務。

民族報（The Nation）及曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，法院認定，張傳嶺違反外國企業法相關規定，透過泰國籍人士代持股份，讓中國中鐵十局（泰國）公司在未取得許可的情況下，從事受限制的建築業務。法院另判處公司罰款100萬泰銖，並下令停止營業。

緬甸 去年3月發生強震，造成泰國曼谷興建中的審計大樓倒塌，是曼谷唯一一棟遭震垮的建築，有95人不幸罹難。

中國中鐵十局（泰國）公司是審計大樓工程合資企業ITD-CREC財團的一方，與義泰發展公共有限公司（Italian-Thai Development）共同承攬位於曼谷的審計大樓工程，工程金額約21億泰銖（約6200萬美元）。

曼谷郵報指出，法院認定，張傳嶺是中鐵十局（泰國）公司的唯一授權董事，並控制公司的營運，包括簽署建築合約、與義泰發展公共有限公司的合資協議以及財務報表。

法院認為，公司屢次規避法律，參與政府公共工程，破壞公平競爭，並損害泰國企業的利益。

報導指出，張傳嶺曾向審計大樓倒塌事故的罹難者家屬及傷者支付賠償，但法院認為，相關款項不足以彌補事故造成的損失，因此不構成減刑理由。