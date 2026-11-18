日本首相高市早苗18日抵達中國深圳準備出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。路透

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗首度訪中出席APEC，卻因機場接待規格低於他國領袖而受關注，日媒並指其面臨與中美俄互動不順的外交困境。

日本首相高市早苗 今天下午抵達中國深圳準備出席亞太經濟合作會議（APEC ）領袖峰會，但中國安排的機場歡迎儀式，卻明顯不如其他國家領袖熱鬧。日中關係因為台灣議題持續緊張，中方接待規格的差異，也格外引發關注。

根據日本NHK及TBS報導，高市下午4時過後抵達深圳機場，由中國外交部負責禮賓事務的官員章啟月迎接。兩人握手並短暫交談後，高市在儀仗隊迎接下，與幾名中方人員打過招呼，隨即搭車離開。

相較之下，南韓總統李在明夫婦、俄羅斯總統普亭 及其他國家領袖抵達時，中方安排年輕人在專機旁手持裝飾品歡迎，現場也有音樂及人員歡呼。高市抵達時，這些活動卻沒有出現。

TBS更以分割畫面比較高市與李在明夫婦抵達機場時的情況，凸顯兩國領袖受到的接待差異。從畫面上可見，相較於數十人列隊歡迎李在明夫婦，高市的歡迎陣仗明顯冷清。

值得注意的是，美國總統川普也在下午6時左右抵達深圳，並由中國國家主席習近平親自迎接，與高市由中國外交部禮賓官員接機的層級高低形成對比。

這是高市就任首相後首次訪問中國。她先前結束在菲律賓出席東協相關峰會，以及日美澳印四方安全對話（Quad）領袖會議等行程後，轉往深圳參加APEC。

日中關係自去年11月高市在國會針對「台灣有事」發表相關言論後持續惡化。中國不僅呼籲民眾避免前往日本，也加強稀土等軍民兩用物資的出口管制，並批評高市政府強化防衛能力的政策是「新型軍國主義」。

雖然日本國會議員今年以來陸續訪中，試圖為雙方關係降溫，但政府間的正式接觸仍相當有限。日本政府強調，正因為雙方存在分歧，更需要保持對話，但內部也普遍認為，日中關係要改善恐怕還需要一段時間。

另一方面，美國、中國與俄羅斯領袖預定19日舉行會談，日本卻可能難與3大國領袖正式會晤，也讓高市的外交處境受到質疑。

TBS特別評論員星浩日前在新聞節目「news23」中指出，高市過去曾主動擁抱川普，積極展現兩人的親密關係，但川普如今更重視與中國、俄羅斯等大國之間的利益交易，而非傳統同盟關係。

星浩認為，高市因「台灣有事」發言與中國關係惡化，幾乎失去與習近平溝通的管道；俄羅斯方面則有北海道新聞記者今井裕紀遭拘留、普亭前往日本主張擁有主權的北方領土等事件。

他直言，高市與美中俄三大國的外交關係都不順利，「坦白說，這可以稱為過去一年高市外交的失敗」。

不過，日本政府目前仍在協調高市與普亭接觸。如果順利實現，將是日俄領袖自2019年以來，時隔7年再次面對面會晤。

至於川普，星浩認為高市或許還有機會與他短暫交談，但與習近平、普亭舉行正式會談的可能性不高，恐怕只能被排除在主要外交互動之外。

如今高市才剛抵達中國，就因機場歡迎儀式與其他國家領袖出現落差而受到關注。接下來她能否藉由APEC與習近平、川普及普亭展開實質接觸，也將成為觀察日本外交處境的重要指標。