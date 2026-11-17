AI摘要 文章摘要整理： 俄烏戰爭後，愛沙尼亞出現大量民眾更改登記族裔的現象，去年以俄裔改為愛沙尼亞族裔最明顯，反映身分認同與社會融合的變化。

俄羅斯 入侵烏克蘭 後，愛沙尼亞出現民眾變更登記族裔的現象。當地媒體近日報導，去年共有9632人變更登記族裔，其中5782人從俄羅斯族裔改為愛沙尼亞族裔。外界認為這可能反映俄烏戰爭對民眾身分認同的影響。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）引述當地媒體Maaleht報導，變更族裔是個人身分認同的選擇，與法律上的公民身分不同。在愛沙尼亞，民眾可以透過線上人口登記系統自行變更，且不必提供理由，因此官方無法確切掌握民眾變更的原因。

據報導，過去5年共有2萬7934人變更登記族裔，不過報導也指出族裔變更並非單一方向。去年另有1060名原登記為愛沙尼亞族裔的民眾，改登記為俄羅斯族裔。統計顯示，最常見的變更年齡為17歲，民眾可在成年前自行決定登記族裔。愛沙尼亞總人口約136萬人。

塔林大學比較政治學教授維蒂克（Raivo Vetik）指出，正式變更登記族裔不代表個人認同必然隨之改變，真正值得關注的是民眾是否認同自己是愛沙尼亞人，以及是否將俄羅斯族裔身分視為發展上的阻礙。

邊境小鎮納爾瓦（Narva）前市長、曾任愛沙尼亞內政部長的雷克（Katri Raik）表示，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，開始有更多人強調自己是「說俄語的愛沙尼亞人」，因為俄羅斯族裔身分容易讓人聯想到發動戰爭的俄羅斯政權。

根據報導，一項2025年針對1991名愛沙尼亞「未確定公民身分居民」的研究也顯示，僅21%受訪者認同自己是俄羅斯人，44%偏好以「說俄語的愛沙尼亞人」自稱，另有18%選擇「愛沙尼亞俄羅斯人」。

「未確定公民身分居民」指的是愛沙尼亞在1991年脫離蘇聯、恢復獨立後，原居住在當地但未自動取得愛沙尼亞公民身分的蘇聯時期移民及其後代。

愛沙尼亞統計局數據顯示，東維魯縣的愛沙尼亞族裔人口占比，已從2022年的18.5%上升至2025年的20.9%；從俄羅斯族裔改登記為愛沙尼亞族裔的人數，是反向變更人數的5倍。

東維魯縣位於愛沙尼亞東北部，與俄羅斯接壤，是全國唯一以俄羅斯族裔為多數的縣，愛沙尼亞族在當地屬於少數族群。

這種現象也引發愛沙尼亞國會討論。根據報導，愛沙尼亞議員、前內政部長赫米（Mart Helme）指出，東維魯縣地方議員及公共機構反映，近來有更多俄羅斯族裔民眾更改姓名及登記族裔，他並質疑政府是否掌握相關情況。

內政部長塔羅（Igor Taro）則表示，個人如何認定族裔本身不會直接構成國安威脅，政府目前也未針對這種現象另外蒐集統計。他認為，民眾變更族裔登記更可能是出於融入愛沙尼亞社會的意願。

據報導，愛沙尼亞塔爾圖大學榮譽退休教授蒂特（Ene-Margit Tiit）則認為，選擇愛沙尼亞族裔身分，反映這個身分具有一定社會聲望；只要有助於促進社會融合，就應對此持正面態度。