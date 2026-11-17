網路安全監測服務平台Report URI發現駭客發動大規模攻擊，將惡意軟體植入全球某些最受歡迎的網站裡，造訪網站的民眾個資與財務訊息面臨遭竊風險。示意圖（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 駭客透過Optimizely漏洞在178個知名網站植入惡意程式碼，可能竊取信用卡資料並改導加密貨幣付款，11月16日曾造訪並輸入金流資訊者風險最高。

網路安全監測服務平台Report URI發現駭客 發動大規模攻擊，將惡意軟體植入全球某些最受歡迎的網站裡，造訪網站的民眾個資與財務訊息面臨遭竊風險，受到影響的178個網站包括Zoom、CNN、匯豐 銀行台灣分公司(HSBC Taiwan)、英國廣播公司(BBC)、宜家家居(IKEA )、賽富時(Salesforce)、易速傳真公司(Equifax)、福斯新聞網(Fox News)、阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)以及 GitLab等。新聞周刊分析，所有在11月16日曾經造訪受影響網站的民眾，都應意識到這次事件的潛在風險，尤其是如果曾在網站上輸入付款資料或進行加密貨幣轉帳。

新聞周刊17日報導，駭客把含有惡意程式碼的JavaScript放進各個企業在網站優化平台Optimizely的託管服務當中，得以竄改軟體進而竊取信用卡資料、重新導向加密貨幣付款，同時針對蘋果(Apple)舊版作業系統弱點向某些iPhone與iPad發動攻擊。企業透過Optimizely託管服務測試網站變更，例如推出不同頁面或功能。

Optimizely 17日在網站發布更新說明指出，某個「未授權的第三方」利用實驗平台(Experimentation)漏洞下手，「我們已經修補漏洞，並將植入程式碼從受到影響的計畫當中移除」。

Report URI研究人員追蹤到在16日的駭客攻擊裡，有加密貨幣錢包收到7040元款項，但整體財務影響目前仍無法確定。

根據Report URI報告，總共有32個銀行與金融機構網站受到影響，包括帳戶管理機構沛齊(Paychex)、美國三大信評機構之一的易速傳真Equifax、個人理財顧問公司「聰明資產」(SmartAsset)、報稅服務公司TaxAct、線上金融平台NetCredit等，匯豐銀行美國、香港、墨西哥、新加坡、澳洲、馬來西亞、台灣、越南、埃及、菲律賓等分公司都受波及。

零售業與流行品牌方面，受到影響包括IKEA、ASOS、美泰兒(Mattel)、American Eagle、American Girl以及李維(Levi's)的日本、印尼、澳洲、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、紐西蘭等分公司。

串流平台與娛樂產業方面，受到影響包括Peacock、D&D Beyond、Wizards of the Coast、NOW TV、Zattoo、Crave、Starz、SkyShowtime、BravoSea、World WOW(Sky Deutschland)等。

新聞媒體則有：CNN、BBC、Fox News、NPR、CTV News、Fox Sports、BNN Bloomberg/CP24、TSN、Top Gear、BBC Earth等。

航空旅遊業者則有：Alaska Airlines/Hawaiian Airlines、Transavia、Air France-KLM; KLM Netherlands、Trafalgar、 Contiki、Insight Vacations、The Travel Corporation、Costsaver。