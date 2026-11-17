美國總統川普（右）與泰國總理阿努廷（左）17日秀出在馬尼拉簽署的文件。美聯社

美國總統川普 17日在馬尼拉與泰國 總理阿努廷簽署聯合聲明，宣布美泰雙方已就貿易協議談判取得進展。川普稱這是一項「歷史性貿易協議」，為兩國建立更緊密的貿易關係奠定基礎，讓美泰關係「較以往任何時候更加緊密」。

川普在阿努廷陪同下宣布協議內容時表示，根據雙方達成的共識，泰國將取消美國出口商品的關稅 ，並消除美國汽車、醫療器材、藥品、乙醇及禽肉進入泰國市場所面臨的「實質非關稅壁壘」，同時增加採購美國農產品。

川普表示，期待在未來幾周內敲定正式協議的細節。阿努廷則指出，這項協議將為兩國帶來「新機會」，但目前仍有部分工作需要完成，他相信雙方很快就能備妥協議，進入正式簽署程序。

不過，泰國外交部稍早表示，兩國領袖簽署的是一份象徵談判取得進展的聯合聲明。白宮聲明也指出，美泰雙方確認，對等貿易協議的談判已大致完成，接下來將各自啟動國內程序，為正式簽署及協議生效做準備。

泰國官員強調，此次簽署的並非正式貿易協議，泰方仍須進行公眾諮詢及相關法律程序。阿努廷稍早也表示，在正式協議簽署前，現行關稅措施不會有所改變。