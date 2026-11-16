俄：與美烏會談將繼續舉行 未協商歐洲參與問題
俄方宣布俄美烏三方會談將續於阿布達比舉行，並強調尚未就歐洲參與問題協商；雖已達成戰俘交換協議，但衝突結束與領土等議題仍有重大分歧。
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俄方宣布俄美烏三方會談將續於阿布達比舉行，並強調尚未就歐洲參與問題協商；雖已達成戰俘交換協議，但衝突結束與領土等議題仍有重大分歧。
據俄新社16日報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）當天表示，俄美烏三方會談將繼續舉行；至於是否「擴大談判規模」、納入歐洲國家參加，他表示俄方未曾與任何一方進行過協商。
鄂夏柯夫表示，三方會談在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比重啟後，各方已商定繼續舉行，阿布達比作為會談地點「完全適合俄方」。他說，若要擴大談判規模，「還有許多工作」要做，在此之前可能還要再舉行「一輪甚至幾輪」三方會談。
鄂夏柯夫指出，歐洲方面尋求加入烏克蘭問題談判，但歐方必須首先確定自己想要戰爭還是和平。他表示，只有歐洲方面發出明確訊號，讓俄方弄清他們到底想要什麼、能為解決烏克蘭問題提出什麼實質性建議，才「談得上」讓歐洲參與。
為期兩天的俄羅斯、美國與烏克蘭三方會談11日在阿布達比落幕，各方就大規模交換戰俘達成協議，但在結束衝突、領土爭議、烏克蘭安全保障及歐洲未來安全架構等關鍵問題上仍存有「重大分歧」。
烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，歐洲將派代表直接參與下一輪烏美俄三方會談，並擁有發言權。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）13日宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、義大利與波蘭五國代表組成。俄國總統新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）13日則表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。
俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，俄美烏三方會談將繼續舉行，且阿布達比作為會談地點「完全適合俄方」。他並指出，若要擴大談判規模，仍需更多準備與協商。 目前尚未。鄂夏柯夫明言，俄方沒有與任何一方協商歐洲加入談判的問題；俄國總統新聞秘書培斯科夫也表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。 前一輪為期2天的會談雖然就大規模交換戰俘達成協議，但在結束衝突、領土爭議、烏克蘭安全保障，以及歐洲未來安全架構等關鍵議題上，三方仍存在重大分歧。
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俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，俄美烏三方會談將繼續舉行，且阿布達比作為會談地點「完全適合俄方」。他並指出，若要擴大談判規模，仍需更多準備與協商。
目前尚未。鄂夏柯夫明言，俄方沒有與任何一方協商歐洲加入談判的問題；俄國總統新聞秘書培斯科夫也表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。
前一輪為期2天的會談雖然就大規模交換戰俘達成協議，但在結束衝突、領土爭議、烏克蘭安全保障，以及歐洲未來安全架構等關鍵議題上，三方仍存在重大分歧。
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