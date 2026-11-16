俄：與美烏會談將繼續舉行 未協商歐洲參與問題

俄羅斯首都莫斯科克里姆林宮，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（左起）、美國特使威科夫、川普總統女婿庫許納、俄羅斯總統助理梅丁斯基及俄羅斯首席經濟談判代表德米崔耶夫等人，12日在與俄羅斯總統普亭會晤前合影。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄方宣布俄美烏三方會談將續於阿布達比舉行，並強調尚未就歐洲參與問題協商；雖已達成戰俘交換協議，但衝突結束與領土等議題仍有重大分歧。

據俄新社16日報導，俄羅斯 總統助理鄂夏柯夫（Yury Ushakov）當天表示，俄美烏三方會談將繼續舉行；至於是否「擴大談判規模」、納入歐洲國家參加，他表示俄方未曾與任何一方進行過協商。

鄂夏柯夫表示，三方會談在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比重啟後，各方已商定繼續舉行，阿布達比作為會談地點「完全適合俄方」。他說，若要擴大談判規模，「還有許多工作」要做，在此之前可能還要再舉行「一輪甚至幾輪」三方會談。

鄂夏柯夫指出，歐洲方面尋求加入烏克蘭 問題談判，但歐方必須首先確定自己想要戰爭還是和平。他表示，只有歐洲方面發出明確訊號，讓俄方弄清他們到底想要什麼、能為解決烏克蘭問題提出什麼實質性建議，才「談得上」讓歐洲參與。

為期兩天的俄羅斯、美國與烏克蘭三方會談11日在阿布達比落幕，各方就大規模交換戰俘達成協議，但在結束衝突、領土爭議、烏克蘭安全保障及歐洲未來安全架構等關鍵問題上仍存有「重大分歧」。

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，歐洲將派代表直接參與下一輪烏美俄三方會談，並擁有發言權。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）13日宣布，歐洲談判團隊將由歐盟機構及英國、法國、德國、義大利與波蘭五國代表組成。俄國總統新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）13日則表示，俄方尚未同意讓歐洲參與烏克蘭問題談判。