稅務師考試第1名作弊自首 南韓急推多舉措嚴防AI作弊

南韓教育部長崔教振（Choi Kyo-jin）16日在首爾國會教育委員會全體會議期間，觀看螢幕上顯示的國家稅務師考試作弊情境模擬畫面。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓爆出稅務師考試榜首涉AI作弊自首後，政府緊急成立跨部會小組，並全面強化大考與各類考試的防弊措施。

人工智慧（AI）等新技術被用於考試作弊，引發南韓 社會對考試公平性的擔憂。南韓國務總理韓聖淑當地時間16日表示，針對19日即將舉行的南韓大學修學能力考試（以下簡稱「南韓大考」），南韓政府將成立跨部會緊急應變小組，全面制定並落實考前與考後應對措施。

當地時間15日，在南韓註冊稅務師考試中以超高分數奪得榜首的考生坦承在考試中使用針孔攝影機與AI工具作弊，並向警方自首。南韓總統府青瓦台當天召開緊急會議，商討針對AI考試作弊的防範措施。

韓聖淑16日召開相關會議並表示，隨著AI技術快速發展，現有的考試管理方式已難以有效應對新型態作弊手段。政府各部會應加強密切合作，研發並推廣相關偵測設備、探索多種偵測技術方案。同時，應盡快制定政府跨部會綜合對策，將完善考試管理標準、加重對作弊行為的處罰力道等內容納入其中。

據南韓廣播公司（KBS）報導，南韓警方表示，為防範南韓大考中出現類似作弊行為，已成立由46人組成的專案應變小組，與各地教育部門建立聯繫熱線，進一步加強防範與應對。

韓聯社報導指出，南韓教育部當天與各市、道教育廳舉行視訊會議，說明智慧眼鏡、針孔攝影機及耳機等作弊設備的外觀特徵，以及使用設備時可能出現的可疑行為。南韓教育部表示，考生在考試期間即使僅配戴智慧型設備，也將被視為作弊，不僅考試成績作廢，並取消下一年度應考資格。對於有計畫、蓄意利用智慧型設備作弊的行為，教育部還將依法舉報或移送法辦，追究相關人員的刑事責任。

2026年以來，南韓已查獲多起考生利用AI工具及設備作弊事件，涉案範圍涵蓋各類檢定與資格考試。南韓教育部在11月9日發布的「考生注意事項指南」中，明確禁止考生攜帶包括AI眼鏡在內的任何電子設備進入試場。

目前，南韓各地大專院校正加緊制定相關措施。部分學校計畫對考生配戴的眼鏡進行全面檢查，加強電子設備管理，並對監考人員展開專案培訓。